Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта № 9342 на сайте Верховной Рады.
Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках для военнослужащих
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Данный законопроект Верховная Рада приняла во втором чтении 28 июня.
Какие нормы сохранили
- военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30−100 тысяч грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас;
- доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам — 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ;
- отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего;
- не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки — не менее одного месяца.
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Что изменилось
- для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров — два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения — дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ (предварительно должно быть 12 тысяч);
- умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
- тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
- минимальный порог доплаты для инструкторов — 15 тыс. грн по порядку КМУ;
- ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
- непрерывный отпуск на лечение — не более 4 месяцев;
- срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.
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Источник: Минфин
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