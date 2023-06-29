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29 июня 2023, 12:48 Читати українською

Украинцы смогут самостоятельно выбирать, на что тратить средства из госфонда регионального развития

Верховная Рада приняла законопроект № 9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР), которые предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада приняла законопроект № 9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР), которые предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги.

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Что известно

«За» законопроект проголосовало 238 народных депутатов.

Распределение средств ГФРР после голосования должно будет утверждаться Кабинетом министров Украины. В случае если закон вступит в силу, голосования в «Дие» начнутся не раньше 2024 года.

Деньги, предусмотренные на государственные инвестиционные проекты для регионального развития в государственном бюджете на 2023 год, Верховная Рада распорядилась передать Министерству обороны на закупку и ремонт техники. Речь идет о 2 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
29 июня 2023, 15:47
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А де ж bonv з повчальною історією?
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