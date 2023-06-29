Верховная Рада приняла законопроект № 9165 об изменениях в государственном фонде регионального развития (ГФРР), которые предполагают, что граждане смогут сами выбирать, на что тратить эти деньги. Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Украинцы смогут самостоятельно выбирать, на что тратить средства из госфонда регионального развития
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Что известно
«За» законопроект проголосовало 238 народных депутатов.
Распределение средств ГФРР после голосования должно будет утверждаться Кабинетом министров Украины. В случае если закон вступит в силу, голосования в «Дие» начнутся не раньше 2024 года.
Деньги, предусмотренные на государственные инвестиционные проекты для регионального развития в государственном бюджете на 2023 год, Верховная Рада распорядилась передать Министерству обороны на закупку и ремонт техники. Речь идет о 2 млрд грн.
Источник: Минфин
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