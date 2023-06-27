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27 июня 2023, 10:17 Читати українською

Охотник на «шахедов»: три украинских производителя получат по $1 миллиону

Три украинских производителя получат по $1 млн на реализацию и масштабирование разработок против вражеских дронов, сообщило Министерство цифровой трансформации по итогам Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

Три украинских производителя получат по $1 млн на реализацию и масштабирование разработок против вражеских дронов, сообщило Министерство цифровой трансформации по итогам Drone Hackathon «Anti-Shahеd».► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПротиводействие иранским «шахедам»По результатам конкурса выбрали трех победителей, которые представили самые эффективные проекты, каждый из них получит по $1 млн для реализации и масштабирования технологических разработок, которые помогут бороться с «шахедами».

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Противодействие иранским «шахедам»

По результатам конкурса выбрали трех победителей, которые представили самые эффективные проекты, каждый из них получит по $1 млн для реализации и масштабирования технологических разработок, которые помогут бороться с «шахедами».

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским «шахедам».

Читайте: Охотник на «шахедов»: Минцифры объявило конкурс на $1 миллион за лучшую разработку

С победителями Drone Hackathon Anti-Shahеd заключат контракты на $1 млн, которые пойдут на скорейшую реализацию разработки.

Новые технологии помогут бороться с иранскими шахедами, чтобы не тратить мощные ресурсы сил ПВО.

«Чтобы постоянно эффективно противодействовать новым атакам враждебных БПЛА, нам необходимо внедрять новые системы по выявлению, идентификации и уничтожению целей», — заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Владимир Коваль.

Напомним

Ранее в рамках «Армии дронов» уже состоялся первый Drone Hackathon. Из 30 сформированных команд, представивших технологические решения в развитии БПЛА, шестеро стали победителями. Через полгода они воплотили свои идеи в продукт, который продемонстрировали на полигоне.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
bonv
bonv
27 июня 2023, 10:45
#
Все це дуже повільно. Шахеди не від вчора літають…
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
27 июня 2023, 10:54
#
Так може сядеш та зробиш швиденько власну технологію?

Ті люди, що в хакатоні приймають участь, вони не вчора почали над проблемою думати. Особисто знаю одну з таких команд. Перед тим як показати комісії робочій прототип, треба не один мішок солі зʼїсти.
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0
bonv
bonv
27 июня 2023, 11:04
#
Хто за це відповість??? Миколаїв не повторив долю Херсона тільки завдяки тому, що генерал-майор Дмитро Марченко зміг підняти місцевих для оборони міста, що і зламало хід нападу РФ на південну частину України.
Як говориться в матеріалі Бі-бі-сі, багато місцевих розповіли, що росіяни не змогли взяти місто завдяки генералу Марченку. «25 лютого о 04:00 ранку заїжджаю в Миколаїв, і, м’яко кажучи, сторопів. Жодного блок поста, патруля, військового або поліцейського. Повністю порожнє місто — заходь і бери», — поділився Марченко.
«Поїхав по військових частинах. Заїхав у свою рідну 79-ту бригаду. Заїхав в 36-ту. Питаю: «Яке у вас завдання?» Вони кажуть: «Кругова оборона військової частини». Кажу: «Ви що не розумієте, що якщо танки зайдуть в місто, то ваша кругова оборона [впаде]?», — згадав генерал.
Він зазначив, що у військових у Миколаєві станом на 26 лютого 2022 року плану оборони міста не було.
«На 26 лютого плану оборони міста не було, а він повинен був бути ще 23 числа. Його просто не було фізично. Коли запитав, де він, мені сказали: «Ми ще карту не склеїли». Я кажу: «Ви нормальні люди? Херсон захопили, а ви ще карту не склеїли?», — обурився військовий.
Однак, як відзначило видання Миколаєву вистачило того, чого не вистачило Херсону — часу.
Де була зе-влада? Чому здавали міста без підготовки до оборони? Хто за зраду відповість?
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bonv
bonv
27 июня 2023, 10:54
#
Владі вигідна війна… Вибори…
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matroskin
matroskin
27 июня 2023, 12:15
#
Ну то треба було не до Мальдівів на відпочинок їхать, а потім заставить Україну бордами: «Хто не за мене-агент кремля», а шукати союзників, зброю, кошти і витісняти окупантів.
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