Охотник на «шахедов»: три украинских производителя получат по $1 миллиону

Три украинских производителя получат по $1 млн на реализацию и масштабирование разработок против вражеских дронов, сообщило Министерство цифровой трансформации по итогам Drone Hackathon «Anti-Shahеd».

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Противодействие иранским «шахедам»

По результатам конкурса выбрали трех победителей, которые представили самые эффективные проекты, каждый из них получит по $1 млн для реализации и масштабирования технологических разработок, которые помогут бороться с «шахедами».

По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова, сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским «шахедам».

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С победителями Drone Hackathon Anti-Shahеd заключат контракты на $1 млн, которые пойдут на скорейшую реализацию разработки.

Новые технологии помогут бороться с иранскими шахедами, чтобы не тратить мощные ресурсы сил ПВО.

«Чтобы постоянно эффективно противодействовать новым атакам враждебных БПЛА, нам необходимо внедрять новые системы по выявлению, идентификации и уничтожению целей», — заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины Владимир Коваль.

Напомним

Ранее в рамках «Армии дронов» уже состоялся первый Drone Hackathon. Из 30 сформированных команд, представивших технологические решения в развитии БПЛА, шестеро стали победителями. Через полгода они воплотили свои идеи в продукт, который продемонстрировали на полигоне.