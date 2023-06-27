Мятеж Пригожина и засуха в США: Мировые цены на пшеницу выросли до максимума за четыре месяца

Рост цен

26 июня фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в цене примерно на 2% и торговались вблизи отметки $7,52 за бушель.

Подъем цен на пшеницу спровоцировали события пятницы-субботы в рф из-за мятежа наемников ППК «Вагнер». Они разворачивались в Ростовской области, являющейся ключевым регионом производства зерна в рф.

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Также внимание участников рынка направлено на засушливую погоду на Среднем Западе США, которая повышает риски урожая пшеницы в регионе.

Напомним

Подрыв Каховской ГЭС оказал влияние на мировые цены на пшеницу. Так, по результатам торгов 6 июня котировки пшеницы на Чикагской бирже (Chicago Board of Trade, CBOT) выросли до максимума за последние три недели — $230,6 за тонну (+$1,3).

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