Цены на пшеницу резко выросли на фоне эскалации напряженности в Черном море, — Bloomberg

Как отмечает агентство, обострение произошло в непростое время для будущего безопасного коридора, позволяющего Украине экспортировать урожай через Черное море.

Согласно сообщениям турецких СМИ, в пятницу заместители министров обороны Турции, россии и Украины должны обсудить продление соглашения, срок действия которого, по словам москвы, истекает 18 мая.

россия проведет переговоры с представителями ООН в москве в тот же день, сообщил МИД россии.

С июля в рамках соглашения на мировой рынок было отправлено почти 30 млн тонн урожая, при этом Китай является основным направлением, за которым следуют Испания и Турция. Отгрузку кукурузы составляют около половины грузов, а пшеницы — около четверти.

Вспышки напряженности было достаточно, чтобы спровоцировать всплеск покупок на рынке пшеницы. До этого цены упали до двухлетнего минимума на фоне благоприятных перспектив урожая в северном полушарии, где выращивается большая часть мировой пшеницы.

Атака беспилотников возобновила опасения по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала у трейдеров опасения, что недавняя распродажа могла зайти слишком далеко, сообщила по электронной почте аналитик Farm Futures Жаклин Холланд.