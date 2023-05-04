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4 мая 2023, 11:53 Читати українською

Цены на пшеницу резко выросли на фоне эскалации напряженности в Черном море, — Bloomberg

Цены на пшеницу зафиксировали наибольший скачок за шесть месяцев на фоне эскалации напряженности в Черном море после того, как москва заявила, что два беспилотника атаковали Кремль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены на пшеницу зафиксировали наибольший скачок за шесть месяцев на фоне эскалации напряженности в Черном море после того, как москва заявила, что два беспилотника атаковали Кремль.
Фото: dw.com

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Что случилось

Как отмечает агентство, обострение произошло в непростое время для будущего безопасного коридора, позволяющего Украине экспортировать урожай через Черное море.

Согласно сообщениям турецких СМИ, в пятницу заместители министров обороны Турции, россии и Украины должны обсудить продление соглашения, срок действия которого, по словам москвы, истекает 18 мая.

россия проведет переговоры с представителями ООН в москве в тот же день, сообщил МИД россии.

С июля в рамках соглашения на мировой рынок было отправлено почти 30 млн тонн урожая, при этом Китай является основным направлением, за которым следуют Испания и Турция. Отгрузку кукурузы составляют около половины грузов, а пшеницы — около четверти.

Вспышки напряженности было достаточно, чтобы спровоцировать всплеск покупок на рынке пшеницы. До этого цены упали до двухлетнего минимума на фоне благоприятных перспектив урожая в северном полушарии, где выращивается большая часть мировой пшеницы.

Атака беспилотников возобновила опасения по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала у трейдеров опасения, что недавняя распродажа могла зайти слишком далеко, сообщила по электронной почте аналитик Farm Futures Жаклин Холланд.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% — до 6,475 доллара за бушель. Днем ранее цены подскочили на 5%.

Напомним

В Стамбуле 5 мая ожидаются переговоры Украины, Турции и россии по зерновому соглашению. Отсутствие положительных результатов встречи может привести к прекращению коридора.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
4 мая 2023, 13:45
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Наші всеодно віддадуть за 50%.
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