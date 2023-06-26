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26 июня 2023, 11:29 Читати українською

Минагрополитики прогнозирует уменьшение урожая зерновых до 46 миллионов тонн

Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне около 46 млн. тонн, что на 5−7% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Интерфакс-Украина.

Урожай зерновых в Украине в этом году ожидается на уровне около 46 млн. тонн, что на 5−7% меньше, чем в прошлом году.

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Прогноз Минагро

«По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5−7%», — сказал он.

В то же время Высоцкий отметил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн. тонн.

«Поэтому даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя необходимость, поэтому какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей сегодня нет», — подчеркнул первый замминистра.

Читайте: В Украине урожай пшеницы упал из-за войны на 40%

Напомним

«Украинская зерновая ассоциация» предварительно оценивает потенциальный урожай 2023 года на уровне 68 млн. тонн зерновых и масличных, что на 36% меньше, чем урожай 2021 года.

Источник: Минфин
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