Минагрополитики прогнозирует уменьшение урожая зерновых до 46 миллионов тонн

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз Минагро

«По состоянию на сегодняшний день прогноз средневзвешенный: ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн. Это, к сожалению, меньше, чем в прошлом году. Уменьшение составляет примерно 5−7%», — сказал он.



В то же время Высоцкий отметил, что внутреннее потребление зерновых составляет 18 млн. тонн.



«Поэтому даже собирая 46 млн тонн, это все равно в 2,5 раза больше, чем внутренняя необходимость, поэтому какого-то риска для дефицита зерновых для внутренних целей сегодня нет», — подчеркнул первый замминистра.

Читайте: В Украине урожай пшеницы упал из-за войны на 40%

Напомним

«Украинская зерновая ассоциация» предварительно оценивает потенциальный урожай 2023 года на уровне 68 млн. тонн зерновых и масличных, что на 36% меньше, чем урожай 2021 года.