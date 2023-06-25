Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2023, 10:20 Читати українською

Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Международный страховой брокер — компания Marsh McLennan — объявила о сотрудничестве с правительством Украины, чтобы помочь открыть доступ к мировому страховому рынку, говорится в пресс-релизе компании, пишет Forbes.ua.

Международный страховой брокер — компания Marsh McLennan — объявила о сотрудничестве с правительством Украины, чтобы помочь открыть доступ к мировому страховому рынку, говорится в пресс-релизе компании, пишет Forbes.ua.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДетали сотрудничестваMarsh McLennan будет бесплатно предоставлять услуги по разработке и предоставлению платформы данных о военных рисках.
Фото: mind.ua

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали сотрудничества

Marsh McLennan будет бесплатно предоставлять услуги по разработке и предоставлению платформы данных о военных рисках.

В свою очередь, в рамках сотрудничества украинское правительство обязалось делиться подробной информацией со страховой отраслью, чтобы обеспечить эффективное моделирование рисков для восстановления рынка коммерческого страхования.

В Marsh McLennan объяснили, что это будет многонациональное государственно-частное партнерство, основанное на существующих пулах страхования от терроризма, действующих в настоящее время в нескольких странах G7.

«Эта поддержка со стороны Marsh McLennan является решающим шагом, помогающим нам привлечь инвестиции, необходимые нам для восстановления и укрепления», — подчеркнул замминистра экономики Александр Грибан.

Читайте: MIGA начало страховать военные риски в Украине

Напомним

21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).

🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
25 июня 2023, 10:29
#
А інвестори що кажуть?:) Зе-популісти.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами