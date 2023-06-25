Международный страховой брокер — компания Marsh McLennan — объявила о сотрудничестве с правительством Украины, чтобы помочь открыть доступ к мировому страховому рынку, говорится в пресс-релизе компании, пишет Forbes.ua.
Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины
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Детали сотрудничества
Marsh McLennan будет бесплатно предоставлять услуги по разработке и предоставлению платформы данных о военных рисках.
В свою очередь, в рамках сотрудничества украинское правительство обязалось делиться подробной информацией со страховой отраслью, чтобы обеспечить эффективное моделирование рисков для восстановления рынка коммерческого страхования.
В Marsh McLennan объяснили, что это будет многонациональное государственно-частное партнерство, основанное на существующих пулах страхования от терроризма, действующих в настоящее время в нескольких странах G7.
«Эта поддержка со стороны Marsh McLennan является решающим шагом, помогающим нам привлечь инвестиции, необходимые нам для восстановления и укрепления», — подчеркнул замминистра экономики Александр Грибан.
Читайте: MIGA начало страховать военные риски в Украине
Напомним
21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.
В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.
Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину
Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).
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