Страхование военных рисков. Брокер Marsh McLennan объявил о сотрудничестве с правительством Украины

Международный страховой брокер — компания Marsh McLennan — объявила о сотрудничестве с правительством Украины, чтобы помочь открыть доступ к мировому страховому рынку, говорится в пресс-релизе компании, пишет Forbes.ua.

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Детали сотрудничества

Marsh McLennan будет бесплатно предоставлять услуги по разработке и предоставлению платформы данных о военных рисках.

В свою очередь, в рамках сотрудничества украинское правительство обязалось делиться подробной информацией со страховой отраслью, чтобы обеспечить эффективное моделирование рисков для восстановления рынка коммерческого страхования.

В Marsh McLennan объяснили, что это будет многонациональное государственно-частное партнерство, основанное на существующих пулах страхования от терроризма, действующих в настоящее время в нескольких странах G7.

«Эта поддержка со стороны Marsh McLennan является решающим шагом, помогающим нам привлечь инвестиции, необходимые нам для восстановления и укрепления», — подчеркнул замминистра экономики Александр Грибан.

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Напомним

21 июня премьер-министр Великобритании Риши Сунак на открытии Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023) в Лондоне анонсировал новую систему страхования военных рисков, призванную помочь глобальным компаниям инвестировать в Украину.

В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна объявила о создании механизма страхования инвестиций в Украине от рисков, связанных с войной, через Французский государственный инвестиционный банк.

Читайте: В Лондоне анонсировали новую систему страхования военных рисков для инвестирования в Украину

Ранее Минэкономики сообщило, что Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка начало предоставлять гарантии страхования военных рисков в Украине. Страхование будет проходить из Трастового фонда поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).