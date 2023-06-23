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23 июня 2023, 12:01 Читати українською

Нафтогаз обратился в суд США для взыскания $5 миллиардов с россии

НАК «Нефтегаз Украины» и еще пять компаний группы подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало россию заплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

НАК «Нефтегаз Украины» и еще пять компаний группы подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало россию заплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.
Фото: naftogaz.com

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Такое ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения могут быть выполнены через механизм принудительного исполнения.

Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы российской федерации.

«Поскольку Россия добровольно не уплатила Нафтогазу средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

При этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

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Напомним

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал россию выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы Нафтогаз в А Р Крым в 2014 году.

Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Предыстория этого решения

В октябре 2016 года Нафтогаз и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство (дело PCA № 2017−16) против российской федерации на основании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством российской федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российский о защите инвестиций

Нафтогаз просил арбитражный трибунал обязать российскую федерацию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в частности, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций Нафтогаза, ставших одной из основных мишеней российской федерации в Крыму в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности прошли во Дворце мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу Нафтогаза.

Суд подтвердил свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что российская федерация в нарушение своих обязательств по Соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала инвестиции Нефтегаза. Соответственно, вторая стадия арбитражного производства касалась определения размера компенсации потерь Нафтогаза.

В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного трибунала по делу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
23 июня 2023, 12:15
#
Цікава ситуація…
Поки одні держ.органи розказують, що Крим це Україна, інші подають в суд позви на компенсацію за втрачене майно.
Тепер уявімо ситуацію, рф сплатила згідно рішення суду за те майно, то воно ж стає їхнім.
Та навіть платити не потрібно, ось є позов укр.держ компаніі де вона визнає втрату Криму на користь рф.
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