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22 июня 2023, 8:52 Читати українською

Всемирный банк и доноры выделяют Украине дополнительные $1,8 миллиарда на восстановление

Группа Всемирного банка предоставит дополнительную финансовую поддержку Украине на $1,75 млрд, финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму $500 млн, грантов на $1,25 млрд от США и на $15 млн — от правительства Финляндии. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Всемирный банк.

Группа Всемирного банка предоставит дополнительную финансовую поддержку Украине на $1,75 млрд, финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму $500 млн, грантов на $1,25 млрд от США и на $15 млн — от правительства Финляндии.
Фото: delo.ua

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Что известно о помощи

Пакет финансовой поддержки предоставляется в рамках проекта Peace от Всемирного банка, который помогает Украине обеспечивать административную способность правительства и его возможности предоставления услуг и выполнения основных государственных функций.

Дополнительное финансирование Peace будет направлено на дальнейшую поддержку в таких сферах, как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги.

Средства переведут правительству Украины после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение осуществления согласованных расходов.

Читайте: Украина получила $1,25 миллиарда от США из-за Всемирного банка

«Эта постоянная международная поддержка важна для того, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потрясающие потребности в финансировании в 2023 году», — сказала управляющий директор Всемирного банка по операционной деятельности Анна Бьерде.

Напомним

Проект Peace начали внедрять в июне 2022 года, он объединяет ссуды и гранты, совокупная сумма которых на данный момент составляет $19,745 млрд, предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.

Вместе с объявленным сегодня финансированием Всемирный банк в настоящее время мобилизовал около $35 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и обещания доноров, в том числе США, Японии, Соединенного Королевства, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании., Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии и Бельгии.

Читайте: Украина с начала войны привлекла международную помощь на $51 миллиард

Украина 11 мая получила кредит от Всемирного банка в размере $132 млн.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
22 июня 2023, 9:22
#
На проїдання чиновникам - забули дописати.
+
0
Vadossssss
Vadossssss
22 июня 2023, 9:24
#
Не порівнюйте все по владі Порошенко.
+
0
bonv
bonv
22 июня 2023, 9:35
#
Гірше ж точно не буде? © Гірше вже є!
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