Всемирный банк и доноры выделяют Украине дополнительные $1,8 миллиарда на восстановление

Группа Всемирного банка предоставит дополнительную финансовую поддержку Украине на $1,75 млрд, финансирование состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму $500 млн, грантов на $1,25 млрд от США и на $15 млн — от правительства Финляндии. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на Всемирный банк.
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Что известно о помощи
Пакет финансовой поддержки предоставляется в рамках проекта Peace от Всемирного банка, который помогает Украине обеспечивать административную способность правительства и его возможности предоставления услуг и выполнения основных государственных функций.
Дополнительное финансирование Peace будет направлено на дальнейшую поддержку в таких сферах, как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги.
Средства переведут правительству Украины после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение осуществления согласованных расходов.
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«Эта постоянная международная поддержка важна для того, чтобы помочь Украине удовлетворить свои потрясающие потребности в финансировании в 2023 году», — сказала управляющий директор Всемирного банка по операционной деятельности Анна Бьерде.
Напомним
Проект Peace начали внедрять в июне 2022 года, он объединяет ссуды и гранты, совокупная сумма которых на данный момент составляет $19,745 млрд, предоставленные Всемирным банком и другими партнерами по развитию.
Вместе с объявленным сегодня финансированием Всемирный банк в настоящее время мобилизовал около $35 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, включая обязательства и обещания доноров, в том числе США, Японии, Соединенного Королевства, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии, Канады, Швейцарии, Швеции, Дании., Австрии, Финляндии, Ирландии, Литвы, Латвии, Исландии и Бельгии.
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Украина 11 мая получила кредит от Всемирного банка в размере $132 млн.
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