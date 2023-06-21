Главное за среду: «Некрасивые» доллары, новый пакет санкций против россии и штрафы за отказ в обмене валюты

Власти, похоже, всерьез взялись за обменники и банки, не желающие принимать «некрасивые» доллары. Вчера вечером НБУ объявил о введении санкций для тех, кто будет отказывать в обмене нормальных (несношенных/поврежденных) купюр и приеме на инкассо старых банкнот. Регулятор посоветовал гражданам активно сдавать нарушителей и ввел для них серьезные штрафы. Почему вокруг этой темы возник такой ажиотаж и как могут развиваться события дальше, расскажет Минфин.

Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против россии

21 июня послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против россии. Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

ВВП не досчитается 0,2%: НБУ просчитал для Минфина экономические последствия разрушения Каховской ГЭС

Согласно первой оценке Нацбанка, из-за разрушения Каховской ГЭС отрицательный вклад в изменение реального ВВП Украины составит 0,2%. Об этом говорится в официальном ответе НБУ по запросу «Минфина».

Изношенные доллары и евро: НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ в обмене валюты

С целью урегулирования недоразумений при осуществлении валютно-обменных операций и минимизации влияния человеческого фактора при определении степени износа иностранной валюты Нацбанк осуществил комплекс мер, направленных на разрешение ситуации.

Жилье Турции подорожало на 161%: сколько стоит сейчас и дает заработать владельцам

Украинцы попали в топ-3 нерезидента по количеству приобретенной недвижимости в Турции. Такие результаты местного рынка в мае опубликовал турецкий Институт статистики. Сколько стоят турецкие «квадраты», как снизить риски и повысить доходность таких вложений, расскажет Минфин.

В НБУ рассказали, какие поврежденные доллары и евро должны банки принимать на инкассо

Нацбанк постановил, какую поврежденную валюту должны принимать банки и небанковские учреждения на инкассо.

НБУ разрешил резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов

С 21 июня 2023 года НБУ даст возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.