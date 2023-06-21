Hyundai увеличивает инвестиции в электромобили до $28 миллиардов

В своем ежегодном дне инвестора южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor, занимающий третье место в мире по объему продаж, вместе со своей дочерней компанией Kia заявил, что повысил план продаж электромобилей до 2 млн единиц до 2030 года с 1,87 млн. Об этом пишет Reuters.

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Спрос на электромобили

Это составит около одной трети общего объема продаж автомобилей по сравнению с 8%, ожидаемыми в этом году.

«Поскольку мировой спрос на электромобили растет быстрее, чем прогнозируется рынком, Hyundai Motor повышает план продаж до 2030 года», — говорится в заявлении.

Повысив план продаж электромобилей на своих основных рынках, Hyundai заявила, что продолжит реструктуризацию своего бизнеса в Китае, чтобы сосредоточиться на прибыльности.

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Генеральный директор Hyundai Джехун Чанг сказал инвесторам, что Китай, крупнейший в мире рынок автомобилей, был очень прибыльным до 2016 года, но теперь это самый большой риск, поскольку автопроизводитель потерял долю рынка из-за внутренних конкурентов.

Его продуктовая линейка в Китае также будет сокращена с 13 до 8, и основное внимание будет уделено моделям высокого класса и внедорожникам, включая люксовый бренд Genesis.

Hyundai Motor планирует инвестировать $7,4 млрд в течение следующих 10 лет, чтобы повысить свою конкурентоспособность в области аккумуляторов и разработать аккумуляторы нового поколения.

Hyundai стремится поставлять более 70% аккумуляторов через совместные предприятия до 2028 года.

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Другие планы включают в себя сотрудничество со специализированными компаниями и стартапами, а также создание совместных предприятий с производителями аккумуляторов для обеспечения стабильной поставки.