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20 июня 2023, 13:44 Читати українською

Законопроект о проверках и штрафах для бизнеса прошел рабочую группу. Что решили

Законопроект, который должен упразднить льготы для бизнеса и вернуть проверки (№ 8401), обсудили на рабочей группе. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Законопроект, который должен упразднить льготы для бизнеса и вернуть проверки (№ 8401), обсудили на рабочей группе.

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По словам Гетманцева, 21 июня Комитет рассмотрит проект закона ко второму чтению.

Самую специальную упрощенную систему налогообложения со ставкой единого налога 2% отменят с 1 августа, а не с 1 июля, как объявлялось ранее.

Гетманцев отметил, что самым сложным и болезненным вопросом — возобновление проверок. В ходе рабочей группы стороны нашли критерии, предупреждающие добросовестный бизнес от проведения проверок:

  • уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50% и больше среднеотраслевой;
  • уровень уплаты НДС ниже на 50% и больше среднеотраслевого;
  • дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем вдвое;
  • заработная плата, начисленная/выплаченная налоговым агентом, меньше средней по региону в соответствующей отрасли;
  • общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность 75% или более общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 млн грн и более.

Читайте: Для некоторых ФЛП останется добровольная уплата единого налога

Соответствующие критерии рассчитываются по итогам 2021 года.

Как пишет первый заместитель председателя Комитета Ярослав Железняк, по вопросу применения регистраторов расчетных операций (РРО) поддержали позицию малого торгового бизнеса относительно необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов.

В частности, для малого бизнеса (ФЛП второй и третьей групп) штрафы за нарушение правил РРО на следующие два года будут уменьшены — до 25% и 50% соответственно.

В то же время предусмотрена норма по невозможности штрафовать за нарушение правил применения РРО «задним числом» — с 1 января 2022 года по 1 августа 2023 года.

Читайте: Как бизнес будет возвращаться из упрощенной системы налогообложения. Разъяснение Налоговой

Также согласовали редакцию по оставлению моратория проверок для прифронтовых территорий.

Кроме того, были внесены нормы о продлении сроков регистрации волонтеров и уточнили нормы перехода с 2% для плательщиков НДС.

Напомним

По словам главы Налогового комитета В Р Даниила Гетманцева, проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Законопроект № 8401 предусматривал, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, уменьшающих налоговую базу.

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Источник: Минфин
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