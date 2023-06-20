Услуга «єВідновлення» заработала. В «Дие» восстановили доступ к реестру

На портале и в приложении «Дия» снова можно подавать заявления по программе государственной помощи «єВідновлення». Услуга не работала с 16 июня. Об этом сообщает Министерство восстановления.

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«єВідновлення» заработало

«Успешно завершены технические работы, связанные с изменением серверов Реестра поврежденного имущества. Доступ к реестру возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

Кроме подачи заявления на выплату денежной помощи, возобновлена возможность внесения через Дию информационного сообщения о поврежденном и уничтоженном жилье.

Напомним

В середине апреля Кабмин утвердил порядок выплат компенсаций на восстановление жилья, поврежденного в результате боевых действий. Так же тогда власти начали тестирование программы «єВідновлення».

На прошлой неделе в сервисе «Дия» сообщили об обновлении реестра — его «переезд» в новый дата-центр.

Там также напомнили, что Дия не хранит персональные данные и подтягивает информацию из реестров.