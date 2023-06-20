Кабмин обновил Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ: когда ожидается транш

Кабинет Министров 19 июня утвердил обновленное Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«На заседании Правительства также принимаем ключевое решение для макрофинансовой стабильности государства. Утверждаем обновленные Письмо о намерениях и Меморандуме с МВФ об экономической и финансовой политике», — отметил он.

Глава правительства добавил, что в документах зафиксированы обязательства Украины, которые уже реализуются и будут реализованы в будущем.

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В частности, об улучшении бизнес-климата, усилении верховенства права, борьбе с коррупцией.

«Ожидаем в ближайшее время получить следующий транш от фонда на сумму 900 млн долларов», — добавил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда в течение года два транша общим объемом $1,8 млрд.

3 апреля в общий фонд госбюджета поступил первый транш в размере $2,7 млрд (2 млрд СДР) от МВФ.