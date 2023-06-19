Главное за понедельник: Требования к контролю за банковскими операциями политиков и какие сюрпризы готовят евро и доллар

Прошедшая неделя была насыщена событиями, которые серьезно «потрепали» международный валютный рынок. Следующие семь дней лишь частично снизят градус на украинском валютном рынке. Так что местным игрокам будет на чем заработать. «Минфин» расскажет почему.

BlackRock и JPMorgan работают над фондом восстановления Украины