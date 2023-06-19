Курс валют на этой неделе: какие сюрпризы и когда готовят евро и доллар
Главное за понедельник: Требования к контролю за банковскими операциями политиков и какие сюрпризы готовят евро и доллар
Прошедшая неделя была насыщена событиями, которые серьезно «потрепали» международный валютный рынок. Следующие семь дней лишь частично снизят градус на украинском валютном рынке. Так что местным игрокам будет на чем заработать. «Минфин» расскажет почему.
BlackRock и JPMorgan работают над фондом восстановления Украины
Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock и американский финансовый холдинг JPMorgan Chase помогают украинскому правительству создать банк реконструкции, чтобы направлять государственный стартовый капитал на возобновляемые проекты, которые могут привлечь сотни миллиардов долларов частных инвестиций.
НБУ упростил требования к контролю над банковскими операциями политиков
Национальный банк позволил банкам применить риск-ориентированный подход к финансовому мониторингу операций клиентов политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Инвесторы раскупают акции компаний, которые сделают электрокары дешевле
Американские фондовые индексы завершили прошедшую неделю уверенным ростом. S&P 500 прибавил 2,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,3%, а индекс Dow Jones — 1,3%. Трейдеры положительно восприняли решение ФРС сделать паузу в цикле усиления денежно-кредитной политики и проигнорировали предупреждение регулятора о том, что может потребоваться дальнейшее повышение ставок.
В мае Украина вошла в тройку лидеров по количеству приобретенного жилья в Турции
Продажи жилья по всей Турции в мае снизились на 7,7% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году и составили 113 тыс. 276.
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