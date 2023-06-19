Руководство инвестбанка SVB Securities выкупит его за $55 миллионов

Руководство инвестиционного банка SVB Securities во главе с его исполнительным директором Джеффом Лиринком выкупит бизнес за $55 млн наличными, пишет The Wall Street Journal.

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Что известно

По условиям сделки руководство SVB Securities также выплатит $26 млн долгов банка и возьмет на себя некоторые другие его обязательства, говорится в документах Суда по делам о банкротстве США.

Обеспечением по сделке станут фонды под управлением Baupost Group миллиардера Сета Клармана.

После завершения сделки, которая может получить одобрение суда уже в этом месяце, SVB Securities будет переименован — он вернет себе прежнее название Leerink Partners.

Компания была основана Лиринком в 1995 году и известна прежде всего по своей работе в сфере здравоохранения. В 2019 году бизнес был куплен SVB Financial Group. Группа с середины марта находится под процедурой банкротства.

Напомним

В марте департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (CDFPI, финансовый регулятор штата) закрыл Silicon Valley Bank. Он назначил управляющим банком Федеральную корпорацию по страхованию вкладов (FDIC).

Чтобы защитить застрахованных вкладчиков, она создала новую структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara, в которую перевела все застрахованные вклады из Silicon Valley Bank. На конец 2022 года банк был 16-м в США по размеру.

Silicon Valley Bank — самый большой закрывшийся банк в США со времен финансового кризиса 2008 года, отмечало агентство Reuters.

В конце марта американский First Citizens согласился купить активы Silicon Valley Bank, перешедшего под управление властей. Сделка включает покупку активов SVB на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

Федеральная резервная система США в апреле опубликовала ответ, в котором говорится, что главными причинами крушения Silicon Valley Bank стали плохое управление со стороны руководства и недостаточный надзор регулятора, к которым добавился ажиотаж в соцсетях.