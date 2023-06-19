Для некоторых ФОПов останется добровольная уплата единого налога

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит скандальный законопроект № 8401, которым предлагается отменить ряд налоговых льгот, введенных на период военного положения. Среди изменений — возвращение долга для единщиков первой и второй группы уплачивать единый налог, пишет Бухгалтер 911.

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Добровольная уплата единого налога

Но, как пишет издание, для некоторых ФОП все же останется возможность добровольной уплаты налога. Это предусмотрено правками в законопроект, внесенным Председателем налогового комитета Данилом Гетманцевым.

Так, предлагается установить, что начиная с 1 августа 2023 физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой и второй группы, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных российской федерацией территориях Украины, по состоянию на дату начала боевых действий, или временной оккупации, имеющих право не уплачивать единый налог за период с первого числа месяца, в котором были начаты боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или начата временная оккупация такой территории до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия или пресечена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

При этом такими лицами декларация плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя не заполняется за период, в котором согласно абзацу первого настоящего подпункта единый налог не уплачивался.

Для таких плательщиков единого налога, которые воспользовались правом не уплачивать единый налог, контролирующим органом не производятся начисления авансовых взносов по единому налогу.

Налоговые обязательства по уплате единого налога начисляются таким плательщикам единого налога за периоды, за которые уплачен единый налог и отражены в декларации плательщика единого налога.

Штрафные санкции и пеня за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов единого налога к таким плательщикам не применяются.

Даты начала и завершения активных боевых действий, возникновения и прекращения возможности боевых действий или начала и завершения временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Нормы этого подпункта не применяются с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором была проведена государственная регистрация изменения местоположения физического лица — предпринимателя на другую, чем указано в абзаце первом этого подпункта территорию Украины.

Кроме того, проектом предлагается установить, что для плательщиков единого налога, воспользовавшихся правом не уплачивать единый налог, начисленные контролирующим органом суммы авансовых взносов по единому налогу, суммы штрафных санкции и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов единого налога, подлежащих отмене (аннулированию) за соответствующие периоды с 1 апреля 2022 по 31 июля 2023 года.

Налоговые обязательства по уплате единого налога начисляются таким плательщикам единого налога за периоды, за которые фактически уплачен единый налог и отражены в декларации плательщика единого налога.

Напомним

По словам главы Налогового комитета В Р Даниила Гетьманцева, проверки бизнеса и штрафы для предприятий в Украине будут возобновлены с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее.

Законопроект № 8401 предусматривал, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату единого налога по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются применяющими систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Одна из причин, почему власти хотят отменить льготы, — требование международных партнеров, в частности МВФ. Кроме того, в рамках сотрудничества с фондом Украина обязалась не только вернуть довоенное налогообложение, но и не создавать новых льгот или исключений, уменьшающих налоговую базу.