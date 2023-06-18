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18 июня 2023, 14:05 Читати українською

Какой налог на прибыль платят физлица в Европе: рейтинг стран

Больше всего налогов платят физические лица в Дании, Франции и Австрии, самые низкие ставки подоходного налога в Европе установлены в Венгрии, Эстонии и Чехии. Об этом сообщает Tax Foundation.

Больше всего налогов платят физические лица в Дании, Франции и Австрии, самые низкие ставки подоходного налога в Европе установлены в Венгрии, Эстонии и Чехии.

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Оплата налогов

В большинстве стран Европы введена прогрессивная структура оплаты налогов, то есть сборы увеличиваются вместе с ростом заработной платы. Ставки и количество категорий значительно различаются.

Например, в государстве существует пять налоговых категорий, а максимальная ставка подоходного налога в размере 50% имеет порог в 1 миллион евро. В этом случае каждый дополнительный евро дохода свыше указанной суммы будет облагаться налогом в 50%. Но для точного подсчета нужно учитывать правила, действующие в конкретном государстве.

Читайте: Рада открыла налоговой доступ к счетам украинцев за границей

Где самые высокие ставки

Самые высокие ставки подоходного налога с физлиц среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) введены в Дании — 55,9%, Франции — 55,4% и Австрии — 55%.

В Испании этот показатель составляет 54%, в Бельгии — 53,5%. Очень высоки максимальные ставки в Финляндии, Португалии и Швеции.

Страна Ставка налога
Дания 55,9%
Франция 55,4%
Австрия 55%
Испания 54%
Бельгия 53,5%
Финляндия 53,4%
Португалия 53%
Швеция 52%
Словения 50%
Нидерланды 49,5%
Ирландия 48%
Германия 47,5%
Италия 47,2%
Исландия 46,3%
Люксембург 45,8%
Великобритания 45%
Швейцария 44,8%
Греция 44%
Турция 40,8%
Норвегия 39,5%
Польша 36%
Литва 32%
Латвия 31%
Словакия 25%

Читайте: Соцпомощь, квартиры и бизнес за границей: о чем спросят наши налоговики беженцев

Где самые низкие ставки

Самые низкие ставки подоходного налога в Европе зафиксированы в Венгрии — 15%, Эстонии — 20%, Чехии — 23%.

Каждая страна устанавливает свой размер сборов, но есть и общие стандарты, которые должны исполняться во всем Европейском союзе.

Источник: Минфин
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