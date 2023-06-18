Какой налог на прибыль платят физлица в Европе: рейтинг стран

Больше всего налогов платят физические лица в Дании, Франции и Австрии, самые низкие ставки подоходного налога в Европе установлены в Венгрии, Эстонии и Чехии. Об этом сообщает Tax Foundation.

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Оплата налогов

В большинстве стран Европы введена прогрессивная структура оплаты налогов, то есть сборы увеличиваются вместе с ростом заработной платы. Ставки и количество категорий значительно различаются.

Например, в государстве существует пять налоговых категорий, а максимальная ставка подоходного налога в размере 50% имеет порог в 1 миллион евро. В этом случае каждый дополнительный евро дохода свыше указанной суммы будет облагаться налогом в 50%. Но для точного подсчета нужно учитывать правила, действующие в конкретном государстве.

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Где самые высокие ставки

Самые высокие ставки подоходного налога с физлиц среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) введены в Дании — 55,9%, Франции — 55,4% и Австрии — 55%.

В Испании этот показатель составляет 54%, в Бельгии — 53,5%. Очень высоки максимальные ставки в Финляндии, Португалии и Швеции.

Страна Ставка налога Дания 55,9% Франция 55,4% Австрия 55% Испания 54% Бельгия 53,5% Финляндия 53,4% Португалия 53% Швеция 52% Словения 50% Нидерланды 49,5% Ирландия 48% Германия 47,5% Италия 47,2% Исландия 46,3% Люксембург 45,8% Великобритания 45% Швейцария 44,8% Греция 44% Турция 40,8% Норвегия 39,5% Польша 36% Литва 32% Латвия 31% Словакия 25%

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Где самые низкие ставки

Самые низкие ставки подоходного налога в Европе зафиксированы в Венгрии — 15%, Эстонии — 20%, Чехии — 23%.



Каждая страна устанавливает свой размер сборов, но есть и общие стандарты, которые должны исполняться во всем Европейском союзе.