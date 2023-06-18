Больше всего налогов платят физические лица в Дании, Франции и Австрии, самые низкие ставки подоходного налога в Европе установлены в Венгрии, Эстонии и Чехии. Об этом сообщает Tax Foundation.
Какой налог на прибыль платят физлица в Европе: рейтинг стран
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Оплата налогов
В большинстве стран Европы введена прогрессивная структура оплаты налогов, то есть сборы увеличиваются вместе с ростом заработной платы. Ставки и количество категорий значительно различаются.
Например, в государстве существует пять налоговых категорий, а максимальная ставка подоходного налога в размере 50% имеет порог в 1 миллион евро. В этом случае каждый дополнительный евро дохода свыше указанной суммы будет облагаться налогом в 50%. Но для точного подсчета нужно учитывать правила, действующие в конкретном государстве.
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Где самые высокие ставки
Самые высокие ставки подоходного налога с физлиц среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) введены в Дании — 55,9%, Франции — 55,4% и Австрии — 55%.
В Испании этот показатель составляет 54%, в Бельгии — 53,5%. Очень высоки максимальные ставки в Финляндии, Португалии и Швеции.
|Страна
|Ставка налога
|Дания
|55,9%
|Франция
|55,4%
|Австрия
|55%
|Испания
|54%
|Бельгия
|53,5%
|Финляндия
|53,4%
|Португалия
|53%
|Швеция
|52%
|Словения
|50%
|Нидерланды
|49,5%
|Ирландия
|48%
|Германия
|47,5%
|Италия
|47,2%
|Исландия
|46,3%
|Люксембург
|45,8%
|Великобритания
|45%
|Швейцария
|44,8%
|Греция
|44%
|Турция
|40,8%
|Норвегия
|39,5%
|Польша
|36%
|Литва
|32%
|Латвия
|31%
|Словакия
|25%
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Где самые низкие ставки
Самые низкие ставки подоходного налога в Европе зафиксированы в Венгрии — 15%, Эстонии — 20%, Чехии — 23%.
Каждая страна устанавливает свой размер сборов, но есть и общие стандарты, которые должны исполняться во всем Европейском союзе.
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