Что повлияло на замедление инфляции в мае. Разъяснение НБУ

В мае 2023 года потребительская инфляция в годовом исчислении и дальше замедлялась — до 15,3% с 17,9% в апреле. В месячном исчислении цены выросли на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные , опубликованные Государственной службой статистики Украины.

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Сдерживание инфляции

Фактические темпы роста цен были ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2023 года. Инфляцию сдерживали достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных и курсовых ожиданий. Замедление инфляции в значительной степени объясняется эффектом базы сравнения.

Как изменились цены

Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось до 17,1%. Это объясняется дальнейшим снижением темпов роста расходов на сырье и энергию, а также восстановлением производственных и логистических цепочек.

Медленнее росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, напитки и консервы.

Удорожание молочных продуктов и подсолнечного масла замедлилось из-за снижения мировых цен на фоне слабого спроса, а также из-за неопределенности, связанной с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС.

Улучшение курсовых ожиданий на фоне укрепления наличного курса гривны привело к снижению темпов роста цен на импортные продукты.

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Рост цен на непродовольственные товары также замедлился (до 14,5%). Благодаря эффектам базы сравнения и улучшению инфляционных и курсовых ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, игрушки, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг снизились (до 14,6%). В дальнейшем замедлялся рост цен на услуги общепита, что связано как с уменьшением давления со стороны расходов, так и с более благоприятной ситуацией на валютном рынке.

Эти же факторы на фоне эффектов базы сравнения приводили к медленному росту стоимости медицинских, ветеринарных и спортивных услуг, аренды, услуг по установке металлопластиковых окон и обслуживанию автомобилей. Удешевление горючего сдерживало удорожание услуг такси и перевозки вещей.

Вместо этого быстрее дорожали услуги салонов красоты и гостиниц, вероятно, под влиянием дальнейшего возобновления спроса на фоне ограниченного предложения.

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Продолжалось снижение цен на крупы и муку из-за низких экспортных цен и достаточных для обеспечения внутренних потребностей запасов зерновых.

Снижение импортных цен и эффекты от укрепления наличного курса гривны привели к дальнейшему замедлению подорожания бананов. Притормозил и рост цен на тепличные овощи, преимущественно за счет расширения предложения.

Цены на яйца благодаря расширению предложения за месяц несколько снизились, но годовые темпы роста остались высокими из-за эффектов базы сравнения и увеличения экспорта.

В то же время, более высокими темпами дорожали овощи борщового набора: капуста — из-за межсезонья поставок ранних сортов, а лук и морковь — вследствие исчерпания запасов в Украине и за рубежом. Более высокие темпы удорожания мяса обусловлены, как и месяц назад, недостаточным внутренним предложением и слабым импортом на фоне повышения мировых цен.

Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки объясняется умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения.

Табачные изделия дорожали несколько медленнее. Помимо курсового фактора это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения. Рост цен на транспортные услуги притормозил благодаря снижению цен на топливо.

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Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию.

Что будет дальше

В то же время дальнейшее замедление инфляции будет более сдержанным по сравнению с предыдущими месяцами. Это будет вызвано исчерпыванием эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения на рынке горючего с 1 июля и изменениями в ценообразовании на рынке электроэнергии.

Кроме того, негативное, хотя и умеренное и временное, влияние на инфляцию будут иметь последствия теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС, которые осложняют деятельность ряда предприятий региона и приведут к частичной потере урожаев.