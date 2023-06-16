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16 июня 2023, 15:01 Читати українською

Binance уходит из рынка Нидерландов

Криптовалютная биржа Binance покинет юрисдикцию Нидерландов, поскольку не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от местного регулятора. Об этом сообщает пресслужба Binance.

Криптовалютная биржа Binance покинет юрисдикцию Нидерландов, поскольку не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от местного регулятора.
Фото: binance.com

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«Мы по-прежнему привержены совместной работе с регулирующими органами по всему миру и дополнительно сосредоточены на подготовке нашего бизнеса к полному соответствию MiCA», — говорится в сообщении.

Начиная с 17 июня нидерландские пользователи смогут только выводить активы с платформы. Функция обмена и депозитов будет заморожена.

«Хотя Binance изучила множество альтернативных способов обслуживания жителей Нидерландов в соответствии с правилами, к сожалению, в настоящее время это не привело к регистрации VASP», — заявили в компании.

Читайте также: Binance потеряла четверть доли рынка из-за американских регуляторов

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 15 июня, Binance отозвала лицензию на Кипре. При этом администрация Binance не раскрывает официальную причину закрытия дочерней компании.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Hardlyworker
Hardlyworker
16 июня 2023, 15:35
#
Прогнозовано, що аж не цікаво. Зараз культурно виходить з «білих» країн, а вжарять вкінці третьосортних.
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