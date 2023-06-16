Binance уходит из рынка Нидерландов

Криптовалютная биржа Binance покинет юрисдикцию Нидерландов, поскольку не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от местного регулятора. Об этом сообщает пресслужба Binance.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Мы по-прежнему привержены совместной работе с регулирующими органами по всему миру и дополнительно сосредоточены на подготовке нашего бизнеса к полному соответствию MiCA», — говорится в сообщении.

Начиная с 17 июня нидерландские пользователи смогут только выводить активы с платформы. Функция обмена и депозитов будет заморожена.

«Хотя Binance изучила множество альтернативных способов обслуживания жителей Нидерландов в соответствии с правилами, к сожалению, в настоящее время это не привело к регистрации VASP», — заявили в компании.

Читайте также: Binance потеряла четверть доли рынка из-за американских регуляторов

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 15 июня, Binance отозвала лицензию на Кипре. При этом администрация Binance не раскрывает официальную причину закрытия дочерней компании.