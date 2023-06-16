Криптовалютная биржа Binance покинет юрисдикцию Нидерландов, поскольку не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от местного регулятора. Об этом сообщает пресслужба Binance.
Binance уходит из рынка Нидерландов
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«Мы по-прежнему привержены совместной работе с регулирующими органами по всему миру и дополнительно сосредоточены на подготовке нашего бизнеса к полному соответствию MiCA», — говорится в сообщении.
Начиная с 17 июня нидерландские пользователи смогут только выводить активы с платформы. Функция обмена и депозитов будет заморожена.
«Хотя Binance изучила множество альтернативных способов обслуживания жителей Нидерландов в соответствии с правилами, к сожалению, в настоящее время это не привело к регистрации VASP», — заявили в компании.
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Напомним
«Минфин» писал, что вчера, 15 июня, Binance отозвала лицензию на Кипре. При этом администрация Binance не раскрывает официальную причину закрытия дочерней компании.
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