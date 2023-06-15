Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что компания Binance Cyprus направила регулятору уведомление о своем уходе с местного рынка. Об этом пишет The Block.
Binance уходит из рынка Кипра
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Что известно об уходе
Администрация Binance не раскрывает официальную причину закрытия дочерней компании на Кипре.
Решение о прекращении деятельности Binance Cyprus практически совпадает по времени с предъявлением судебного иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении материнской Binance и ее американского дочернего предприятия Binance.US.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) подтвердила поступление заявки о делистинге.
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«Binance Cyprus находится на рассмотрении регулятора на предмет заявления об отмене регистрации», — говорится на сайте регулятора.
Напомним
«Минфин» писал, что SEC обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанную с американским отделением Binance.
Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпен Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.
Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.
В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».
Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участии в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.
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