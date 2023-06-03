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3 июня 2023, 15:12 Читати українською

Binance потеряла четверть доли рынка из-за американских регуляторов

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance за последние три месяца потеряла четверть своей доли рынка, поскольку надзорный орган США преследует ее за предполагаемое нарушение федеральных законов. Об этом сообщает Financial Times.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance за последние три месяца потеряла четверть своей доли рынка, поскольку надзорный орган США преследует ее за предполагаемое нарушение федеральных законов.
Фото: binance.com

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По данным исследовательской компании CCData, Binance контролировала 57,5% среднего месячного объема на мировых криптобиржах на пике в феврале. Но сейчас этот показатель упал до 43%.

Резкий спад произошел из-за того, что Binance столкнулась с более жесткой коммерческой конкуренцией и более тщательным контролем ее деятельности со стороны регулирующих органов США.

В феврале нью-йоркские регуляторы закрыли эмиссию стейблкоина под брендом Binance. Несколько недель спустя Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), американский регулятор деривативов, подала иск против биржи, утверждая, что большая часть заявленного объема торгов и прибыльности Binance была получена благодаря «широкому привлечению американских клиентов и доступу к стейблкоинам».

Binance заявила, что не согласна с обвинениями CFTC.

Линейный график доли Binance на спотовом рынке криптовалют по общему месячному объему показывает, что доля компании на рынке криптовалют неуклонно падает на протяжении нескольких месяцев.

На это также повлияло завершение специальной акции в марте, предлагавшей клиентам бесплатную торговлю биткоином без комиссии, которая способствовала росту в конце прошлого года.

Напомним

«Минфин» писал, что Binance в июне сократит около 20% из 8 000 сотрудников по всему миру. Факт сокращения персонала подтвердили люди, которым пришло соответствующее уведомление об увольнении.

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Источник: Минфин
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