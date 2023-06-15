С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых авто, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром по ссылке на Fосus2Move.
Названы крупнейшие автомобильные рынки мира
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Крупнейшие автомобильные рынки
- Ведущим рынком остается Китай с показателем 6,1 млн продаж (-7,6%). На рынок Поднебесной приходится 28,1% всех мировых автопродаж.
- На втором месте — США, где с начала года было зарегистрировано 3,9 млн новых авто (+9,1%).
- На третьем месте Япония — 1,6 млн авто (+16,6%).
- Индия отчитывалась о 1,4 млн продаж (+11,8%), и это четвертый результат.
- Замыкает лидерскую пятерку Германия — 799 794 автомобиля (+8,1%).
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Также в ТОП-10 рынков вошли:
- Великобритания — 618 589 ед. (+14%),
- Франция — 548 489 ед. (+14,7%),
- Италия — 543 724 ед. (+25,6%),
- Южная Корея — 515 730 (+11,5%),
- Бразилия — 463 857 ед. (+13,9%).
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Источник: Минфин
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