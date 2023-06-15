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15 июня 2023, 18:41 Читати українською

Названы крупнейшие автомобильные рынки мира

С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых авто, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром по ссылке на Fосus2Move.

С января по апрель 2023 года во всем мире было продано 21,7 млн новых легковых авто, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: topgir.com.ua

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Крупнейшие автомобильные рынки

  1. Ведущим рынком остается Китай с показателем 6,1 млн продаж (-7,6%). На рынок Поднебесной приходится 28,1% всех мировых автопродаж.
  2. На втором месте — США, где с начала года было зарегистрировано 3,9 млн новых авто (+9,1%).
  3. На третьем месте Япония — 1,6 млн авто (+16,6%).
  4. Индия отчитывалась о 1,4 млн продаж (+11,8%), и это четвертый результат.
  5. Замыкает лидерскую пятерку Германия — 799 794 автомобиля (+8,1%).

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Также в ТОП-10 рынков вошли:

  • Великобритания — 618 589 ед. (+14%),
  • Франция — 548 489 ед. (+14,7%),
  • Италия — 543 724 ед. (+25,6%),
  • Южная Корея — 515 730 (+11,5%),
  • Бразилия — 463 857 ед. (+13,9%).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bonv
bonv
15 июня 2023, 19:14
#
Україна теж в ТОПі але не 10:)
+
0
Kidav
Kidav
15 июня 2023, 20:52
#
По б/у напевно на першому місці!)
+
0
Три літри
Три літри
15 июня 2023, 22:37
#
Успішний успіх програми захисту «власного виробника».
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