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7 июня 2023, 11:13 Читати українською

Проблемы Binance: SEC требует ареста активов криптобиржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанную с американским отделением Binance, пишет CNBC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд Вашингтона с просьбой заморозить активы, включая криптовалюту, связанную с американским отделением Binance, пишет CNBC.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноХодатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Ходатайства касаются активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services (холдинговая и операционная компании Binance US), а также фиатных и криптовалютных активов клиентов, хранящихся на платформе.

Распоряжение распространяется на десятки счетов, открытых в Axos Bank, обанкротившемся Silvergate Bank, Prime Trust и других учреждениях.

Читайте также: Акции Coinbase упали на 21% на новости об иске SEC против криптобиржи

Регулятор считает, что ограничение на активы нужно, чтобы «предотвратить растрату доступных активов для любого судебного решения».

Предыстория

Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпен Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.

Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона».

Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участии в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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