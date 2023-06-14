Главное за среду: Лучшее время для открытия депозита, легализация криптовалют и лучший отзыв

Уже завтра Монетарный комитет НБУ решит, снижать ли учетную ставку. От этого будет зависеть и уровень депозитных ставок в банках. Сколько платят сейчас частным вкладчикам финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Украина в сентябре может полностью легализовать криптовалюты и ввести налоги — Forbes

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта о налогообложении криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах» — законопроект о налогообложении будет представлен 14 июня.

Лучший отзыв мая: как клиент monobank сделал перевод в евро между своими счетами с двойной конвертацией

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в мае. Им стал пользователь под ником евгений н, который рассказал, сколько и как можно потерять на переводе евро в monobank. Опыт нашего читателя может быть полезен и другим, и вот почему.

Инфляция замедляется: чем за это платит НБУ

Потребительские цены в мае выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении это составляет 15,3%, хотя в апреле индекс инфляции составил 17,9%. Инфляция замедляется уже за последние 7 месяцев. Благодаря чему удалось обуздать рост цен и долго ли будет сохраняться такая динамика, рассказал академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана Богдан Данилишин.

Изменит ли Нацбанк учетную ставку? (опрос)

15 июня Нацбанк объявит решение Комитета по монетарной политике по размеру учетной ставки. После начала полномасштабной войны она была установлена на уровне 25% и с тех пор не изменялась. «Минфин» решил узнать у наших читателей, ожидают ли они ее смену на этой неделе.