Госслужба занятости уже выдала 29 557 направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления». Об этом сообщает Госслужба занятости.
«Армия восстановления» уже насчитывает почти 30 тысяч безработных
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Кто присоединился к проекту
Отмечается, что к проекту присоединились 18 регионов. При этом на оплату услуг за выполнение общественно полезных работ государство направило 173 млн грн.
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Среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных лидируют Полтавская (5409 направления), Харьковская (5115) и Киевская (3228).
Напомним
Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн.
Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.
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