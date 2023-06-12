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12 июня 2023, 18:44 Читати українською

«Армия восстановления» уже насчитывает почти 30 тысяч безработных

Госслужба занятости уже выдала 29 557 направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления». Об этом сообщает Госслужба занятости.

Госслужба занятости уже выдала 29 557 направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления».
Фото: ukrinform.uа

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Кто присоединился к проекту

Отмечается, что к проекту присоединились 18 регионов. При этом на оплату услуг за выполнение общественно полезных работ государство направило 173 млн грн.

Читайте: Армия восстановления: на зарплаты участникам проекта направили более 137 миллионов

Среди областей с наибольшим количеством привлеченных безработных лидируют Полтавская (5409 направления), Харьковская (5115) и Киевская (3228).

Напомним

Участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно и оплачивается на уровне не ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 грн.

Кроме того, оплата труда за выполнение таких работ может быть дофинансирована из областных бюджетов.

Источник: Минфин
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