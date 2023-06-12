Треть украинцев зарабатывают гораздо меньше, чем до полномасштабной войны — опрос

Треть украинцев (31%) зарабатывают значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы. Об этом свидетельствуют данные опроса от Rakuten Viber.

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Уменьшение доходов

Результаты опроса показали, что у 40% работающих украинцев доходы уменьшились за период войны:

31% опрошенных ответили, что заработная плата стала значительно меньше.

9% — доход снизился, но несущественно.

15% респондентов отметили, что доход остался прежним.

в 5% заработная плата стала даже больше.

Кроме того, среди опрошенных больше трети сейчас не работают: 9% украинцев потеряли работу и находятся в активном поиске, 5% не работают и не ищут. Также у 26% нет работы, поскольку еще проходят обучение или уже на пенсии.

Режим работы

Viber также спросил украинцев, в каком режиме они сейчас работают — онлайн, офлайн или в смешанном формате. Более половины (59%) респондентов ответили, что они работают только офлайн. И напротив, 22% опрошенных работают в онлайн-режиме. Еще 19% респондентов имеют гибридный график работы: несколько дней — в офисе, несколько — из дома.

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Как проводили опрос

Rakuten Viber провел опрос среди украинцев и узнал, как изменилась ситуация граждан с работой и доходом после 24 февраля 2022 года.

В опросе в официальном канале Viber Украина приняло участие более 70 000 пользователей из Украины.