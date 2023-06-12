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12 июня 2023, 13:10 Читати українською

Суд разрешил судить заочно экс-главу НБУ Кирилла Шевченко

Высший антикоррупционный суд разрешил заочный процесс над бывшим главой Национального банка Кириллом Шевченко, подозреваемым в растрате бюджетных средств. Такое решение суд принял 9 июня, передают Українські Новини.

Высший антикоррупционный суд разрешил заочный процесс над бывшим главой Национального банка Кириллом Шевченко, подозреваемым в растрате бюджетных средств.
Фото: facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

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9 июня судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления Укргазбанка, который вместе с другими лицами разоблачен на противоправной деятельности, приведшей к нанесению ущерба государственному банку в сумме более 206 млн грн.

Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу, несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия.

Читайте: ВАКС заочно арестовал экс-главу НБУ Кирилла Шевченко

На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 15 лицам.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним

Как писал «Минфин», в декабре 2022 года следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк.

Позже Шевченко в Facebook написал, что информация об объявлении подозрения стала для него неожиданной — он узнал ее из СМИ, находясь за границей на лечении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
12 июня 2023, 14:03
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Ага, за рубежом на лечении) сказочник. Там что Лэра с её успешным сыном-трейдером, который курс валюты угадывал 100 из 100 и мед кабинеты вострил, что это чучело…принципиально от арбузива не отличаются. Просто воры.
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