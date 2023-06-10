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10 июня 2023, 17:00 Читати українською

Швейцария заплатит UBS $10 млрд за спасение Credit Suisse

Швейцарский банк UBS завершает соглашение с правительством страны, согласно которому оно получит до 9 млрд франков ($10 млрд) для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times.

Швейцарский банк UBS завершает соглашение с правительством страны, согласно которому оно получит до 9 млрд франков ($10 млрд) для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse.
Фото: wikipedia.org

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По словам издания, эта договоренность была последним препятствием после запланированного на 12 июня закрытия соглашения по приобретению Credit Suisse.

Государственная поддержка пойдет на возмещение убытков, связанных с ликвидацией ненужных активов банка-конкурента. UBS начнет получать деньги после того, как возместит первые 5 млрд франков убытков.

Спасение Credit Suisse станет самым большим и сложным банковским слиянием со времен мирового финансового кризиса.

Связанные с ним расходы Швейцарии оказались настолько велики (соглашение предусматривает также кредитную линию на 100 млрд франков для поддержания ликвидности), что швейцарские депутаты решили создать специальную парламентскую комиссию по расследованию краха Credit Suisse.

Такая комиссия создается всего в пятый раз за 175 лет действия действующей Конституции Швейцарии.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2023 года швейцарский банк UBS купил Credit Suisse. В ходе операции Credit Suisse было оценено в $3,2 млрд, что более чем вдвое ниже рыночной капитализации банка на последних торгах.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
10 июня 2023, 17:39
#
І там рятують:)…
+
0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
10 июня 2023, 19:45
#
Во  *** , так в какой теперь банк в мире вкладывать деньги , если даже швейцарские банки банкротятся ?
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