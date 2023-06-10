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10 июня 2023, 15:03 Читати українською

Стало известно, какие легковушки покупали юрлица в мае

За прошедший месяц автопарк страны пополнили почти 1,8 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц автопарк страны пополнили почти 1,8 тыс.
Фото: pixabay.com

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Из этого количества подавляющее большинство (88%) были новыми авто и только 12% - ввезенными из-за границы авто с пробегом.

Самые новые авто

  1. Renault Duster (368 ед.);
  2. Toyota Corolla (122 ед.);
  3. Toyota RAV-4 (63 ед.);
  4. Great Wall Wingle 7 (60 ед.);
  5. Mitsubishi Outlander (52 ед.).

В части импортируемых машин с пробегом лидерство по электромобилю Tesla Model Y (8 ед.).

Всего с начала года за счет корпоративных автовладельцев украинский автопарк пополнили 7,4 тыс. легковых автомобилей, из них: новых — 6,4 тыс. ед. и 1 тыс. б/у.

Читайте также: В Украине спрос на электромобили в мае вырос на 15%. Названы самые популярные авто

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla Model Y превзошла бывших лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года. Таким образом, впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым авто в мире.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
10 июня 2023, 15:55
#
Середньо-дешевий сегмент.
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