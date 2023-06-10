Стало известно, какие легковушки покупали юрлица в мае

За прошедший месяц автопарк страны пополнили почти 1,8 тыс. легковых автомобилей, приобретенных юрлицами. Об этом сообщает Укравтопром.

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Из этого количества подавляющее большинство (88%) были новыми авто и только 12% - ввезенными из-за границы авто с пробегом.

Самые новые авто

Renault Duster (368 ед.); Toyota Corolla (122 ед.); Toyota RAV-4 (63 ед.); Great Wall Wingle 7 (60 ед.); Mitsubishi Outlander (52 ед.).

В части импортируемых машин с пробегом лидерство по электромобилю Tesla Model Y (8 ед.).

Всего с начала года за счет корпоративных автовладельцев украинский автопарк пополнили 7,4 тыс. легковых автомобилей, из них: новых — 6,4 тыс. ед. и 1 тыс. б/у.

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Напомним

«Минфин» писал, что Tesla Model Y превзошла бывших лидеров Toyota RAV4 и Corolla и заняла первое место в мировом рейтинге продаж автомобилей в первом квартале 2023 года. Таким образом, впервые полностью электрический автомобиль стал самым продаваемым авто в мире.