Что будет с ВВП, инфляцией и безработицей в Украине: прогноз, на который будут равняться банки

Национальный банк намерен оценить жизнеспособность бизнес-моделей банков и устойчивость стратегий их развития. Для этого финансистам нужно до 1 декабря 2023 года представить регулятору бизнес-модель банка по состоянию на 1 января — с 2022 по 2025 годы. Такая информация должна быть представлена в соответствии с шаблонами от НБУ . Об этом говорится в письме Нацбанка (24−0006/39880 от 7.06.2023 г), которым располагает «Минфин».

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К письму прилагаются основные макропоказатели, на которые должны ориентироваться банкиры, просчитывая собственные стратегии развития.

ВВП

В частности, в материалах НБУ указывается, что на 1 января 2024 года реальный ВВП к соответствующему периоду прошлого года составит 2,0%, а к 1 января 2025 года увеличиться до 4,3%.

Инфляция

Ожидается, что на 1 января 2024 года индекс потребительских цен составит 14,8%, а к 1 января 2025 года уменьшится до 9,6%.

Безработица

Уровень безработицы, по прогнозам, на 1 января 2024 года составит 18,3%, а к 1 января 2025 года уменьшится до 16,5%.

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Данные взяты из прогноза FocusEconomix, ведущего поставщика макроэкономической информации, на информацию которого ориентируются крупнейшие компании и мировые финансовые институты вроде Всемирного банка. Сейчас FocusEconomics предоставляет данные и прогнозы по 198 странам и более чем 30 товарам на основе выводов международных инвестиционных банков, рейтинговых агентств, центробанков и аналитических центров.

В прилагаемой к письму НБУ таблице макроэкономических показателей также содержится информация об изменении учетной ставки НБУ, курсе доллара и др.