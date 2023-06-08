«єВідновлення»: Стартовали первые выплаты компенсаций за поврежденное жилье

Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи «єВідновлення». Об этом заявил вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Сегодня важный день, поскольку первые восемь человек уже получают компенсацию по программе «єВідновлення» через «Дию», — отметил он.

Кубраков сказал, что идет работа над компенсациями за уничтоженное жилье.

«Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье», — заявил вице-премьер.

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Напомним

«Минфин» писал, что 10 мая стартовала программа государственной помощи «єВідновлення», которая предусматривает оказание помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного в результате войны.

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал «Дия».

Владельцы поврежденного войной жилья могут получить выплаты до 200 тыс. грн.