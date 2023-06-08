Платежный сервис WayForPay получил лицензию НБУ

Платежный сервис WayForPay 8 июня, спустя более месяца, получил лицензию от Национального банка. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Измена отменяется

«Так случилось, что я немного здесь побывал в роли „инвестняни“ и разбирался в ситуации. Рад сообщить, что ситуация решена и компания сегодня получила лицензию», — отметил парламентарий.

Он отметил конструктивную работу, которую провел как Нацбанк, так и платежный сервис.

«Здесь точно измена отменяется», — подытожил Железняк.

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Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что в начале мая украинский платежный сервис WayForPay приостановил прием платежей. Это было связано с задержанием рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй фор пей» со стороны НБУ. Поэтому банки-партнеры приостановили работу с сервисом до предоставления лицензии.