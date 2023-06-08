Платежный сервис WayForPay 8 июня, спустя более месяца, получил лицензию от Национального банка. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Платежный сервис WayForPay получил лицензию НБУ
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Измена отменяется
«Так случилось, что я немного здесь побывал в роли „инвестняни“ и разбирался в ситуации. Рад сообщить, что ситуация решена и компания сегодня получила лицензию», — отметил парламентарий.
Он отметил конструктивную работу, которую провел как Нацбанк, так и платежный сервис.
«Здесь точно измена отменяется», — подытожил Железняк.
Читайте также: Wayforpay начинает принимать платежи. Лицензию еще не обновили
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что в начале мая украинский платежный сервис WayForPay приостановил прием платежей. Это было связано с задержанием рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй фор пей» со стороны НБУ. Поэтому банки-партнеры приостановили работу с сервисом до предоставления лицензии.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии