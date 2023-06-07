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7 июня 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Прогноз роста ВВП, потери банков и решение проблемы комиссии за прием «изношенных купюр»

Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ и другие: кто и на чем зарабатывал и терял в первом квартале

На втором году войны украинская банковская система смогла улучшить свое финансовое состояние. Убыточных банков стало меньше, а заработки финучреждений заметно выросли. Это в условиях тотального сокращения кредитования и роста кредитных невозвратов. «Минфин» проанализировал отчеты банков за первый квартал 2023 года, сравнил с результатами годовой давности и расскажет, на чем зарабатывал и чем жил финансовый сектор.

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Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.

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Источник: Минфин
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