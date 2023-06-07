Главное за среду: Прогноз роста ВВП, потери банков и решение проблемы комиссии за прием «изношенных купюр»

На втором году войны украинская банковская система смогла улучшить свое финансовое состояние. Убыточных банков стало меньше, а заработки финучреждений заметно выросли. Это в условиях тотального сокращения кредитования и роста кредитных невозвратов. «Минфин» проанализировал отчеты банков за первый квартал 2023 года, сравнил с результатами годовой давности и расскажет, на чем зарабатывал и чем жил финансовый сектор.

НБУ решает проблему комиссий, которые берут обменники за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.

Конец анонимности холодных криптогаманцев: почему скандал с Ledger — только начало

Скандал вокруг новой функции криптогаманцев Ledger обострил проблему конфиденциальности холодных криптогаманцев, считающихся самым безопасным способом хранения криптоактивов. Как решается эта проблема сейчас и к чему готовиться криптоинвесторам в ближайшей перспективе, расскажет «Минфин».

В НБУ объяснили причину увеличения дефицита госбюджета в мае

В мае дефицит госбюджета возрос под влиянием значительных расходов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2023 год до 2% с 3,3%, которые он прогнозировал в январе этого года.