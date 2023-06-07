Глава SEC: США не нужны дополнительные криптоактивы

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Гэри Генслер, заявил в интервью CNBC , что США не нужны дополнительные криптоактивы, потому что у них уже есть цифровая валюта , пишет Сryptomisto.

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«Нам не нужно больше цифровой валюты. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро. Она называется иена. Все они теперь цифровые», — объяснил в прямом эфире Гэри Генслер.

Заявление главы SEC было сделано после новостей о решении SEC принять меры против двух ведущих криптобирж —Binance и Coinbase.

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«Эти торговые платформы, называемые биржами, объединяют несколько функций. В традиционных финансах мы не видим, чтобы Нью-Йоркская фондовая биржа управляла рынками хедж-фондов», — пояснил Генслер.

Глава SEC отметил, что инвесторы должны быть уверены в том, что регулятор уделяет должное внимание рискам в мире цифровых валют.

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Напомним

Ранее стало известно, что SEC выпустила регуляторное предписание о блокировке счетов Binance.US.

Представители платформы подчеркнули, что все средства пользователей находятся в безопасности.