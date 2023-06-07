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7 июня 2023, 18:42 Читати українською

Глава SEC: США не нужны дополнительные криптоактивы

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Гэри Генслер, заявил в интервью CNBC, что США не нужны дополнительные криптоактивы, потому что у них уже есть цифровая валюта, пишет Сryptomisto.

Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Гэри Генслер, заявил в интервью CNBC, что США не нужны дополнительные криптоактивы, потому что у них уже есть цифровая валюта, пишет Сryptomisto.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах«Нам не нужно больше цифровой валюты.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Нам не нужно больше цифровой валюты. У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро. Она называется иена. Все они теперь цифровые», — объяснил в прямом эфире Гэри Генслер.

Заявление главы SEC было сделано после новостей о решении SEC принять меры против двух ведущих криптобирж —Binance и Coinbase.

Читайте: Вслед за Binance SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase

«Эти торговые платформы, называемые биржами, объединяют несколько функций. В традиционных финансах мы не видим, чтобы Нью-Йоркская фондовая биржа управляла рынками хедж-фондов», — пояснил Генслер.

Глава SEC отметил, что инвесторы должны быть уверены в том, что регулятор уделяет должное внимание рискам в мире цифровых валют.

Читайте: SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу

Напомним

Ранее стало известно, что SEC выпустила регуляторное предписание о блокировке счетов Binance.US.

Представители платформы подчеркнули, что все средства пользователей находятся в безопасности.

Источник: Минфин
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