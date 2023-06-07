Акции Coinbase Global — материнской компании криптобиржи Coinbase — обвалились почти на 21% на открытии торгов во вторник, 6 июня, до $46,45 за акцию, свидетельствуют данные торгов биржи NASDAQ.
Акции Coinbase рухнули на 21% на новости об иске SEC против криптобиржи
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Иск против Coinbase
Резкое падение началось на премаркете после того, как стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Coinbase из-за нарушений правил биржи, пишет Bloomberg.
В своей жалобе регулятор сообщил, что Coinbase позволяла своим пользователям торговать многочисленными криптовалютными токенами, которые на самом деле были незарегистрированными ценными бумагами, что является нарушением правил площадки.
Сoinbase никогда не регистрировалась в качестве брокера, национальной биржи ценных бумаг или клирингового агентства, уклоняясь от схемы раскрытия информации для рынков ценных бумаг, и как минимум с 2019 года работала как незарегистрированный брокер, также сказано в документе.
Читайте: Вслед за Binance SEC подала в суд на криптобиржу Coinbase
«Мы обвиняем Coinbase в том, что она незаконно предлагала функции биржи, брокера-дилера и клирингового центра, несмотря на то что подпадает под действие законов о ценных бумагах», — процитировал Bloomberg заявление председателя SEC Гэри Генслера.
SEC добивается вынесения судом решения, обязывающего Coinbase соблюдать законы о ценных бумагах и вернуть часть прибыли, которая, по мнению агентства, была получена незаконно.
Напомним
Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.
Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.
Читайте:SEC подала в суд на криптобиржу Binance и ее главу
В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».
Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участие в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.
🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии