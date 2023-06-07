Акции Coinbase рухнули на 21% на новости об иске SEC против криптобиржи

Накануне SEC также подала в суд в Вашингтоне иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее главе Чанпэну Чжао за нарушение правил торговли ценными бумагами.

Из судебного документа следует, что комиссия признала токен BNB, как и стейблкоин BUSD, носящий бренд биржи, ценными бумагами. Выпуск BUSD был запрещен американскими регуляторами в феврале.

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В частности, в сообщении регулятора утверждается, что компания и ее основатель участвовали в «разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона».

Комиссия обвиняет площадку в создании незарегистрированных бирж, брокерско-дилерских и клиринговых агентств, а также искажении информации о контроле и надзоре за Binance.US и участие в незарегистрированном предложении и продаже ценных бумаг.