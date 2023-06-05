Бизнес получил возможность присоединиться к программе «єВідновлення». Что известно

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В частности, такой бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца:

Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку на портале Дія. Для этого нужно перейти на портале в «Услуги» — «Предпринимательство» и выбрать «Присоединиться к „єВідновленню“ как бизнес».

Как подать заявление на участие в программе

Статус рассмотрения заявления можно будет отслеживать в реальном времени в кабинете на портале Дія.

Сообщение о присоединении к программе «єВідновлення» придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом.

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.