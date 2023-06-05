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5 июня 2023, 17:40 Читати українською

Бизнес получил возможность присоединиться к программе «єВідновлення». Что известно

К программе государственной помощи «єВідновлення» с 5 июня может присоединиться бизнес, занимающийся продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья. Об этом сообщила пресс-служба Минвосстановления.

К программе государственной помощи «єВідновлення» с 5 июня может присоединиться бизнес, занимающийся продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.

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Что известно

В частности, такой бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца:

  • 1520 г.: генеральные подрядчики — жилищное и торговое строительство;
  • 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;
  • 5231: магазины стекла, краски и обоев.

Как подать заявление на участие в программе

Для участия в программе уполномоченное лицо компании должно заполнить заявку на портале Дія. Для этого нужно перейти на портале в «Услуги» — «Предпринимательство» и выбрать «Присоединиться к „єВідновленню“ как бизнес».

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Статус рассмотрения заявления можно будет отслеживать в реальном времени в кабинете на портале Дія.

Сообщение о присоединении к программе «єВідновлення» придет на электронную почту, указанную уполномоченным лицом.

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+8
brigadirius
brigadirius
5 июня 2023, 18:13
#
Тобто держава стимулює розруху. Не працюй, а чекай роками на допомогу держави.
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0
stan333
stan333
5 июня 2023, 18:23
#
Держава все існування говорить: не сплачуй комуналку та борги — спишуть. Не працюй, не веди офіційно нічого (діти, майно) — дадуть пільги. Боряться з баготством замість бідності.
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