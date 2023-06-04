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4 июня 2023, 13:26 Читати українською

На Илона Маска подали в суд, обвинив в манипуляциях ценой криптовалюты Dogecoin

Группа инвесторов подала исковое заявление в Федеральный суд Манхэттена, в котором обвинила владельца соцсети Twitter Илона Маска в инсайдерской торговле криптовалютой Dogecoin. Об этом пишет The Guardian.

Группа инвесторов подала исковое заявление в Федеральный суд Манхэттена, в котором обвинила владельца соцсети Twitter Илона Маска в инсайдерской торговле криптовалютой Dogecoin.
Фото: itc.ua

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Что известно

По версии истцов, миллиардер злоупотреблял своей популярностью и доверием общественности к собственной персоне для манипуляции ценой цифрового актива.

В иске говорится, что он спровоцировал искусственный рост криптовалюты Dogecoin своими сообщениями в Twitter, оплаченными рекламными кампаниями блоггеров, собственным появлением на телеканале NBC и некоторыми другими рекламными трюками.

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Тем самым бизнесмен якобы обеспечил себе возможность прибыльной торговли через несколько кошельков Dogecoin, принадлежащих ему и его компании Tesla.

Только смена логотипа Twitter на логотип Dogecoin с собакой породы сиба-ину помогла Маску продать криптовалюту еще на $124 млн, вызвав скачок ее котировки на 30%.

Все эти действия инвесторы охарактеризовали как манипуляцию рынком и инсайдерскую торговлю.

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Напомним

Это уже третья версия иска в судебном процессе, начавшемся в июне прошлого года. Бизнесмена обвиняют в том, что он в течение двух лет намеренно поднял цену Dogecoin более чем на 36 000% и позволил упасть криптовалюте.

В вынесенном накануне решении окружной судья заявил, что «вероятно» примет иск в третьей редакции.

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Источник: Минфин
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