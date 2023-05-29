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29 мая 2023, 17:10 Читати українською

Эксперт назвал размер земельного банка, позволяющий агропроизводителю быть эффективным

Начиная с 2000 года, украинский аграрный сектор ни одного года не был убыточным, а его средняя доходность составляла около 20%. Даже в военный год он сработал в плюс, хотя точная доходность еще не рассчитана. Об этом рассказал на конференции по инвестициям Invest Talk Summit генеральный директор компании по управлению активами SI Capital Роман Сазонов.

Начиная с 2000 года, украинский аграрный сектор ни одного года не был убыточным, а его средняя доходность составляла около 20%.

Чтобы быть высокоэффективной, агрокомпании следует владеть земельным банком от 5 до 10 тыс. гектаров, отмечает Сазонов.

«Чтобы приобрести 1 тыс. га, нужно около $3 млн. При этом, учитывая затраты на технику, административные расходы, потребность в элеваторе, на таком участке эффективно не поработаешь», — говорит он.

Потенциал роста доходности

С каждым годом агросектор будет демонстрировать лучшие результаты, ведь почва позволяет повышать урожайность.

Важным фактором должно стать внедрение технологий точного земледелия. «За несколько лет до полномасштабного вторжения оно уже начало развиваться у нас. Ведь агропроизводители реагировали на подорожание горючего, удобрений и понимали, что их нужно использовать более эффективно», — отметил Сазонов.

Основная проблема, с которой сейчас сталкивается отечественное сельское хозяйство, — трудности экспорта агропродукции через черноморские порты. «Пока она не будет решена, фермеры будут получать более низкую прибыль, ведь цена на агропродукцию занижена, а корреляции с ценой на мировых рынках практически нет», — говорит эксперт. По его мнению, проблема морского экспорта будет решена в этом году.

Читайте также: Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

О Invest Talk Summit

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Романа Сазонова и других участников Invest Talk Summit можно приобрести здесь .

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
neverice
neverice
29 мая 2023, 17:22
#
Натякає, що ефективними можуть бути тільки великі агрофірми. 10 тис га — це 10 комбайнів, 40 тракторів, 15 сіялок, 20 оприскувачів та незлічена купа причіпного обладнання.
З чого можна зробити висновок, що ефективним агровиробник вже буде від 1 тис га. Мінімальний поріг, щоб мати власний комбайн.
+
0
mantis05
mantis05
29 мая 2023, 17:31
#
Аренда с/х техники в помощь, если меньше.
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