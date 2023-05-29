Эксперт назвал размер земельного банка, позволяющий агропроизводителю быть эффективным

Начиная с 2000 года, украинский аграрный сектор ни одного года не был убыточным, а его средняя доходность составляла около 20%. Даже в военный год он сработал в плюс, хотя точная доходность еще не рассчитана. Об этом рассказал на конференции по инвестициям Invest Talk Summit генеральный директор компании по управлению активами SI Capital Роман Сазонов.

Чтобы быть высокоэффективной, агрокомпании следует владеть земельным банком от 5 до 10 тыс. гектаров, отмечает Сазонов.

«Чтобы приобрести 1 тыс. га, нужно около $3 млн. При этом, учитывая затраты на технику, административные расходы, потребность в элеваторе, на таком участке эффективно не поработаешь», — говорит он.

Потенциал роста доходности

С каждым годом агросектор будет демонстрировать лучшие результаты, ведь почва позволяет повышать урожайность.

Важным фактором должно стать внедрение технологий точного земледелия. «За несколько лет до полномасштабного вторжения оно уже начало развиваться у нас. Ведь агропроизводители реагировали на подорожание горючего, удобрений и понимали, что их нужно использовать более эффективно», — отметил Сазонов.

Основная проблема, с которой сейчас сталкивается отечественное сельское хозяйство, — трудности экспорта агропродукции через черноморские порты. «Пока она не будет решена, фермеры будут получать более низкую прибыль, ведь цена на агропродукцию занижена, а корреляции с ценой на мировых рынках практически нет», — говорит эксперт. По его мнению, проблема морского экспорта будет решена в этом году.

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О Invest Talk Summit

27 мая состоялась конференция по инвестициям Invest Talk Summit, организованная сайтом Минфин при поддержке Академии Минфина и Finance.ua.

В конференции приняли участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они обсудили текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дали свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалюты, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Доступ к полному выступлению Романа Сазонова и других участников Invest Talk Summit можно приобрести здесь .