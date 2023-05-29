По сравнению с предыдущим периодом — последним кварталом 2022 года — возросла сумма и количество заключенных соглашений о микрозаймах. Об этом говорится в сообщении Опендаттабота.
В Украине за три месяца микрокредитование выросло на 39% — Опендатабот
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Сколько выдано микрокредитов
За три месяца текущего года сумма взятых микрокредитов выросла на 39% и составила 9,23 млрд грн. За это время было заключено около 1,9 млрд новых договоров. Это на 18% больше, чем в четвертом квартале прошлого года.
В то же время количество микрокредитов в 2023 году все еще почти вполовину меньше соответствующего периода до начала большой войны в 2021 году. Тогда было заключено 3,52 млрд договоров о микрокредитовании.
В среднем, в 2023 году заключают 627 млн новых небанковских ссуд в месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых микрокредитных договоров в месяц.
Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки достигла периода до канун крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года.
Задолженность по кредитам
По данным Нацбанка, в первом квартале 2023 года задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 663 млн. грн. и составляет 8,7 млрд грн. Сумма взятых микрокредитов также выросла на 39%. Средняя сумма сделки в первом квартале 2023 года почти достигла показателя накануне крупного вторжения — 4912 грн.
Если в течение 2022 года задолженности по микрокредитам сократились на 5 млрд грн, то уже в первом квартале 2023 года микрокредитование набирает обороты. Так, за первые три месяца текущего года задолженность украинцев перед МФО выросла на 663 млн. грн. — до 8,7 млрд грн.
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