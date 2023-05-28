Украине в этом году нужно $6,5 миллиарда на восстановление — Марченко

Украина нуждается в $6,5 млрд, чтобы полностью обеспечить потребности в восстановлении в этом году. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе собрания группы стран-членов МВФ и Всемирного банка в Черногории, пишет Лига.

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«Необеспеченные первоочередные потребности Украины в восстановлении в этом году составляют около $6,5 млрд. Средства нужны для экономического роста», — сказал министр.

По его словам, правительство предусмотрело в государственном бюджете на 2023 год часть средств на первоочередное восстановление в размере $3,3 млрд. Кроме того, международные партнеры предоставили гарантии около $4,3 млрд.

«Своевременное привлечение этих средств имеет решающее значение для создания надлежащих условий проживания людей, возвращения мигрантов и содействия экономическому росту Украины», — сказал Марченко.

Напомним

23 мая начала свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму $15,6 млрд.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.