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25 мая 2023, 15:27 Читати українською

Киевсовет решил проверить Киевгорстрой

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info. За это на заседании в четверг, 25 мая, проголосовали 80 столичных депутатов.

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.
Фото: telegraf.com.uа

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Что известно

Проголосованное решение предусматривает создание временной контрольной комиссии по проверке деятельности ЧАО «ХК Киевгорстрой», а также информации, обнародованной в расследовании.

Согласно проекту решения, главой комиссии будет депутат Владислав Андронов от УДАРа.

Киевгорстрой — крупнейший застройщик столицы, его основной акционер — территориальная община Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА с долей 80%.

Ранее глава компании сообщал, что компания не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

Предыстория

19 мая издание Bihus.info опубликовало расследование, в котором утверждается, что землю Киевгорстроя в Козине, на которой раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и близкий круг президента холдинга Игоря Кушнира.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
25 мая 2023, 17:29
#
І знову як реакція на розслідування.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
25 мая 2023, 17:42
#
Правильно, лучше заранее всё проверить, чтобы потом не было краж и кидалова людей :)
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