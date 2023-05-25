Киевсовет решил проверить Киевгорстрой

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании « Киевгорстрой » в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info. За это на заседании в четверг, 25 мая, проголосовали 80 столичных депутатов.

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Что известно

Проголосованное решение предусматривает создание временной контрольной комиссии по проверке деятельности ЧАО «ХК Киевгорстрой», а также информации, обнародованной в расследовании.

Согласно проекту решения, главой комиссии будет депутат Владислав Андронов от УДАРа.

Киевгорстрой — крупнейший застройщик столицы, его основной акционер — территориальная община Киева в лице Департамента коммунальной собственности КГГА с долей 80%.

Ранее глава компании сообщал, что компания не может возобновить строительство своих объектов в полном объеме. Среди причин он назвал удорожание стройматериалов, сокращение количества квалифицированных кадров и практически полное отсутствие продаж.

Предыстория

19 мая издание Bihus.info опубликовало расследование, в котором утверждается, что землю Киевгорстроя в Козине, на которой раньше была база отдыха, застроили роскошными коттеджами родственники и близкий круг президента холдинга Игоря Кушнира.