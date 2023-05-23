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23 мая 2023, 9:15 Читати українською

Сегодня стартует первый пересмотр программы Украины с МВФ

23 мая начинает свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму $15,6 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

23 мая начинает свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму $15,6 млрд.

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Просмотр программы

Миссия начнет работу в Вене. Речь идет об утвержденной в марте программе расширенного финансирования, в рамках которой Украина в течение 4 лет получит от фонда $15,5 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в начале апреля.

Кроме того, в беседе с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером украинский премьер обсудил помощь Фонда в евроинтеграции Украины и послевоенном восстановлении.

Читайте: МВФ планирует в мае провести первый пересмотр программы для Украины

Шмыгаль напомнил, что идет работа над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины.

«Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также на дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира», — добавил Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что МВФ запланировал частые пересмотры программы расширенного финансирования Украины (EFF): один летом и одну осенью.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Сергій Т
Сергій Т
23 мая 2023, 9:33
#
Ще один крок до наближення з Евроспільнотою.
+
+28
Kaleso
Kaleso
23 мая 2023, 9:38
#
Аа це тут до чого ???
+
+21
zevs1
zevs1
23 мая 2023, 10:14
#
В Мире нет успешных стран от тесного сотрудничества с МВФ, как правило эти страны становятся только беднее.

МВФ как любая организация заинтересованы только в прибыли, как и чем Украина будет отдавать и какой уровень жизни станет в стране это уже определяют украинские политики и чиновники.
+
+15
godvinik
godvinik
23 мая 2023, 10:30
#
ШмЫгаль тратит кредиты МВФ на выплату пенсий, а потом поднимает тарифы, которые забирают все пенсии обратно.
Проводимая политика КМУ КУДА более разрушительная чем какая-либо война.
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