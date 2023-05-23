Сегодня стартует первый пересмотр программы Украины с МВФ

23 мая начинает свою работу миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру четырехлетней программы с Украиной на сумму $15,6 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Просмотр программы

Миссия начнет работу в Вене. Речь идет об утвержденной в марте программе расширенного финансирования, в рамках которой Украина в течение 4 лет получит от фонда $15,5 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд поступил в начале апреля.

Кроме того, в беседе с директором европейского департамента МВФ Альфредом Каммером украинский премьер обсудил помощь Фонда в евроинтеграции Украины и послевоенном восстановлении.

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Шмыгаль напомнил, что идет работа над созданием Международного компенсационного механизма, чтобы конфискованные российские активы направить на восстановление Украины.

«Рассчитываем на поддержку МВФ в этом направлении, а также на дальнейшее содействие в консолидации финансовой поддержки от партнеров со всего мира», — добавил Шмыгаль.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что МВФ запланировал частые пересмотры программы расширенного финансирования Украины (EFF): один летом и одну осенью.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.

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