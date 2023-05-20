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20 мая 2023, 14:07 Читати українською

Долги за электроэнергию будут отображаться в кредитной истории клиента — Yasno

Yasno и Украинское бюро кредитных историй начали сотрудничать. Соответственно теперь бюро будет получать информацию о клиентах Yasno, накопивших задолженность за потребленную электроэнергию, и эта информация будет отображаться в их кредитной истории. Об этом сообщает пресс-служба Yasno.

Yasno и Украинское бюро кредитных историй начали сотрудничать.
Фото: odessa-life.od.ua

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Кредитная история клиента — это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

По состоянию на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.

Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро.

«Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволяют кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли ссуду такому клиенту», — говорится в сообщении.

Дисциплинированные же клиенты, своевременно рассчитываемые за свои потребляемые услуги, смогут формировать позитивную кредитную историю. Этот шаг позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

«Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone.

Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность. Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
20 мая 2023, 14:30
#
Система соціального рейтингу і до нас добирається.
+
+30
Lamo
Lamo
20 мая 2023, 14:39
#
І що в цьому поганого? Це лише додаткова інформація від УБКІ для зменшення ризиків.
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
20 мая 2023, 15:41
#
Рабам не зрозуміти.
+
0
MarkEdelmann
MarkEdelmann
20 мая 2023, 15:35
#
Хіба в нас такого не буває?
Ясно раптом домальовує в показниках +3000−4000 КВт. Потім протягом трьох місяців виправляють помилку. Тепер «помилка» ще й у кредитній історії закарбується!
+
+30
SZlats
SZlats
20 мая 2023, 15:59
#
Ахметка… нажраться не может, а кто выехал вообще вариантов кучи или ошибочные показания знаю такие примеры Дааа очередное ноу хуяю…

Воткнут электроэнергию в кредиты это треш
+
0
SZlats
SZlats
20 мая 2023, 16:43
#
И ладно бы у кого долг пару тысяч есть и такие да и то по увидомление для начала прислать, а тут при долге в месяц в 140−200 грн скажем это явно не борьба с мажориками и айфонами как заявлено

электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone.

Другие ком услуги товарищ, а ты тут каким боком … война идет дятел такое же … как Князев и им подобные
+
+15
bonv
bonv
20 мая 2023, 16:43
#
Современное рабство. 8 форм.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/106977/
+
+15
bonv
bonv
20 мая 2023, 16:44
#
Банки и страховщики себя не обижают. Все убытки от меньшей части клиентов, которая их обманывает, они перекрывают, обманывая большую.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
20 мая 2023, 17:25
#
Что-то нет комментариев от …эксперта по укр банкам… он бы рассказал о том что деятельность конторы «УБКИ» регламентируется Законом Украины «Про організацію формування та обігу кредитних історій
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005 «
И что-то в этом законе как-то нет упоминания о …сборе, обработке, систематизировании и хранении подобной информации.
С таким успехом можно вносить данные в «реестр должников» при МинЮсте!!!
Это даже не «совок»! Полное бесправие и беззаконие!!!
p/s
Смотрю, подобные новости обрадовали самопровозглашенных аналитиков, гаслометов и горлопанов!
… хорошо жить в Киеве, на сьемной квартире, не париться комуналкой, и жить за счет родительской картошки, сала и консервации…
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