Yasno и Украинское бюро кредитных историй начали сотрудничать. Соответственно теперь бюро будет получать информацию о клиентах Yasno, накопивших задолженность за потребленную электроэнергию, и эта информация будет отображаться в их кредитной истории. Об этом сообщает пресс-служба Yasno.
Долги за электроэнергию будут отображаться в кредитной истории клиента — Yasno
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Кредитная история клиента — это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.
По состоянию на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.
Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро.
«Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволяют кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли ссуду такому клиенту», — говорится в сообщении.
Дисциплинированные же клиенты, своевременно рассчитываемые за свои потребляемые услуги, смогут формировать позитивную кредитную историю. Этот шаг позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.
«Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone.
Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность. Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
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Комментарии - 9
Ясно раптом домальовує в показниках +3000−4000 КВт. Потім протягом трьох місяців виправляють помилку. Тепер «помилка» ще й у кредитній історії закарбується!
Воткнут электроэнергию в кредиты это треш
электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone.
Другие ком услуги товарищ, а ты тут каким боком … война идет дятел такое же … как Князев и им подобные
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/106977/
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005 «
И что-то в этом законе как-то нет упоминания о …сборе, обработке, систематизировании и хранении подобной информации.
С таким успехом можно вносить данные в «реестр должников» при МинЮсте!!!
Это даже не «совок»! Полное бесправие и беззаконие!!!
p/s
Смотрю, подобные новости обрадовали самопровозглашенных аналитиков, гаслометов и горлопанов!
… хорошо жить в Киеве, на сьемной квартире, не париться комуналкой, и жить за счет родительской картошки, сала и консервации…