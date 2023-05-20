Долги за электроэнергию будут отображаться в кредитной истории клиента — Yasno

Yasno и Украинское бюро кредитных историй начали сотрудничать. Соответственно теперь бюро будет получать информацию о клиентах Yasno, накопивших задолженность за потребленную электроэнергию, и эта информация будет отображаться в их кредитной истории. Об этом сообщает пресс-служба Yasno.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитная история клиента — это информация о кредитах и дисциплине об их оплате, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

По состоянию на 1 мая 2023 года бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн.

Чтобы побудить клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, Yasno будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро.

«Соответственно, если клиент, подпадающий под критерии, определенные поставщиком, обратится в финансовое учреждение для получения кредита, то кредитор будет видеть его кредитную историю, включая информацию о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволяют кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли ссуду такому клиенту», — говорится в сообщении.

Дисциплинированные же клиенты, своевременно рассчитываемые за свои потребляемые услуги, смогут формировать позитивную кредитную историю. Этот шаг позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит их финансовую стабильность в будущем.

«Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых все мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone.

Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность. Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт", — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.