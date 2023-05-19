Новая почта возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после произошедшего в четверг сбоя. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новая почта возобновила работу мобильного приложения и сервиса авторизации после сбоя
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Теперь пользователи снова могут создавать накладные, производить онлайн-оплаты, отслеживать свои посылки, получать и отправлять их через почтоматы.
В отделениях доступны все сервисы. Клиенты могут оплатить почтовые услуги картой и наличными, получить денежный перевод, оформить посылку в кредит
«Что касается вопроса, стала ли причиной сбоя фишинговая атака — нет», — отметили в компании.
Напомним
«Минфин» писал, что в работе Новой почты произошел масштабный сбой. Клиенты Новой почты жаловались на проблемы ее работы. В частности, пользователи массово не могли воспользоваться мобильным приложением.
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