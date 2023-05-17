Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.
«Зерновое соглашение» продлили на два месяца — Эрдоган (обновлено)
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Что известно
«Соглашение, позволяющее Украине экспортировать продовольствие из ключевых портов через Черное море, планируется продлить», — писал Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников. россия «пока согласилась остаться в сделке».
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Напомним
С момента подписания 22 июля в Турции Черноморской зерновой инициативы, поддержанной ООН, из украинских портов были экспортированы миллионы тонн зерна и других продуктов питания, что помогло снизить мировые цены на продовольствие с рекордно высоких уровней.
В ходе переговоров Россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.
Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.
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