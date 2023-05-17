Кабинет министров выделил 4,43 миллиарда гривен на выплату компенсации за поврежденное в результате российской агрессии имущество по программе «єВідновлення». Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.
«єВідновлення»: Кабмин выделил первые 4,4 миллиарда на выплату компенсаций
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Что известно
Он уточнил, что исполнителем соответствующей новой бюджетной программы определено Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, средства для нее выделены из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе.
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Напомним
«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».
Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.
В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.
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