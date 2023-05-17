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17 мая 2023, 8:31 Читати українською

«єВідновлення»: Кабмин выделил первые 4,4 миллиарда на выплату компенсаций

Кабинет министров выделил 4,43 миллиарда гривен на выплату компенсации за поврежденное в результате российской агрессии имущество по программе «єВідновлення». Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

Кабинет министров выделил 4,43 миллиарда гривен на выплату компенсации за поврежденное в результате российской агрессии имущество по программе «єВідновлення».
Фото: ukrinform.ua

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Что известно

Он уточнил, что исполнителем соответствующей новой бюджетной программы определено Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, средства для нее выделены из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе.

Читайте: Фонд ликвидации последствий агрессии уже собрал 61,7 миллиарда гривен

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Alik2021
Alik2021
17 мая 2023, 8:50
#
Смогут получить те, где закончились боевые действия и сможет комиссия определить сумму ущерба. остальным палец вверх!!!
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
17 мая 2023, 9:48
#
Средний палец или большой?
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