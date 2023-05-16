Фонд ликвидации последствий агрессии уже собрал 61,7 миллиарда гривен

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Деньги на восстановление

«На ликвидацию последствий вооруженной агрессии в бюджете 61,7 млрд грн. Из них 35,9 млрд грн — это 50% прибыли Нацбанка за 2022 год и 25,8 млрд грн, полученных от принудительного изъятия средств государства-агрессора», — говорится в сообщении.

По словам Пидласой, средства Фонда будут использоваться в 2023 году для предоставления денежной помощи на ремонт поврежденного жилья (программа єВідновлення), восстановление критической инфраструктуры, на пилотные проекты восстановления в пяти областях, а также на большое количество объектов по всей стране, которые были разрушены.

Читайте: Кабмин уменьшил максимальный размер компенсации за поврежденное жилье

Еще одним направлением направления этих средств может стать преодоление социально-экономических последствий войны.

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «є Відновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например, комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на скидку 10%: minfin10.