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12 мая 2023, 14:07 Читати українською

Turkish Airlines анонсировала рекордную для отрасли сделку на 600 самолетов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет. Об этом заявил глава компании Ахмет Болат, сообщает Reuters.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет.
Фото: pixabay.com

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Такой заказ, если он будет подтвержден, станет самым большим в истории отрасли для одной авиакомпании, затмив рекордный заказ Air India на 470 самолетов Airbus и Boeing в декабре.

Выступая за несколько недель до того, как Турция должна принять лидеров авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта, Болат сказал, что заказ будет состоять из 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов.

Он также добавил, что к 2033 году флот увеличится до 810 самолетов.

«Во время мероприятия мы собираемся объявить о заказах. С одним из крупных производителей мы почти заканчиваем переговоры. Мы собираемся заказать (в общей сложности) около 600 самолетов», — сказал Болат журналистам на пресс-конференции.

Ежегодный саммит IATA, объединяющий около 280 авиакомпаний, состоится в Стамбуле 4−6 июня.

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Болат отметил, что компания близка к соглашению с Boeing по части заказа, но не рассказал о подробностях.

Turkish Airlines могут передать заказы на остальные новые самолеты «другому производителю» на следующем европейском авиасалоне в июне, добавил Болат, очевидно, имея в виду Airbus, европейского конкурента Boeing.

Авиакомпании массово заказывают самолеты, чтобы занять свободные места, которые сокращаются по мере того, как поездки возобновляются после пандемии.

Напомним

«Минфин» писал, что европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp — мальтийская авиакомпания SkyUp MT — 9 мая начала коммерческие полеты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
12 мая 2023, 14:20
#
Турісто:)
+
0
chc788
chc788
12 мая 2023, 14:27
#
Шикарная авиакомпания. Пользуюсь этой авиакомпанией много лет. Ценю комфорт. Всё сделано для пассажиров.
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