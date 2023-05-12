Turkish Airlines анонсировала рекордную для отрасли сделку на 600 самолетов

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в июне закажет 600 новых самолетов, которые будут поставлены в течение десяти лет. Об этом заявил глава компании Ахмет Болат, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такой заказ, если он будет подтвержден, станет самым большим в истории отрасли для одной авиакомпании, затмив рекордный заказ Air India на 470 самолетов Airbus и Boeing в декабре.

Выступая за несколько недель до того, как Турция должна принять лидеров авиакомпаний Международной ассоциации воздушного транспорта, Болат сказал, что заказ будет состоять из 400 узкофюзеляжных и 200 широкофюзеляжных самолетов.

Он также добавил, что к 2033 году флот увеличится до 810 самолетов.

«Во время мероприятия мы собираемся объявить о заказах. С одним из крупных производителей мы почти заканчиваем переговоры. Мы собираемся заказать (в общей сложности) около 600 самолетов», — сказал Болат журналистам на пресс-конференции.

Ежегодный саммит IATA, объединяющий около 280 авиакомпаний, состоится в Стамбуле 4−6 июня.

Читайте также: Лоукостер Wizz Air запустит новые маршруты из Польши

Болат отметил, что компания близка к соглашению с Boeing по части заказа, но не рассказал о подробностях.

Turkish Airlines могут передать заказы на остальные новые самолеты «другому производителю» на следующем европейском авиасалоне в июне, добавил Болат, очевидно, имея в виду Airbus, европейского конкурента Boeing.

Авиакомпании массово заказывают самолеты, чтобы занять свободные места, которые сокращаются по мере того, как поездки возобновляются после пандемии.

Напомним

«Минфин» писал, что европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp — мальтийская авиакомпания SkyUp MT — 9 мая начала коммерческие полеты.