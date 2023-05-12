С начала войны численность трудоспособных людей в Украине сократилась более чем на 30% — исследование

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла доступ к 5,5 млн. трудоспособных людей, что составляет более 30% всей рабочей силы Украины по состоянию на начало 2022 года. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в колонке ЭП.

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По его словам, такая ситуация может стать одной из причин замедления темпов восстановления Украины.

Кризис рабочих рук

До вторжения численность рабочей силы Украины составила 17,4 млн. человек. После начала войны ситуация поменялась кардинально. Миллион граждан был мобилизован в защиту Украины.

В начале 2023 года за пределами Украины находились 4,6 млн. украинцев, из которых 3,2 млн. — женщины трудоспособного возраста. На временно оккупированных с начала 2022 года территориях проживало 3 млн человек, из них ориентировочно 1,3 млн — трудоспособного возраста.

«То есть за последний год Украина лишилась доступа к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это более 30% всей рабочей силы», — отметил Мирошниченко.

Такие потери рабочей силы больше, чем в Германии после Второй мировой войны. С 1939 по 1946 годы численность трудоспособного населения Германии сократилась на 4,7 млн, что составило 16% — почти вдвое ниже, чем в Украине.

При этом ситуация в Украине усложняется из-за изменения территориального размещения рабочей силы — по состоянию на начало этого года место жительства сменили 50−55% всех трудоспособных людей.

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Внутренний резерв

При этом Украина пока не использует внутренний резерв — трудоспособную часть людей с инвалидностью. Из более чем 2,8 млн человек с инвалидностью 76% — трудоспособного возраста, а работу имеют не более 22% из них. Важно, что внутриперемещенными лицами стали лишь 6,8% — в 7 раз меньше, чем в среднем по стране.

«Мы должны изменить взгляд на проблему трудоустройства лиц с инвалидностью. Законодатели сделали все так, что бизнес рассматривает их как груз, а эти люди должны стать активной частью рынка труда», — отметил Мирошниченко.

По оценкам Конфедерации работодателей Украины, активной частью рынка труда могут стать 0,8−1,0 млн человек с инвалидностью.

Исследование

Исследование проведено в рамках проекта Конфедерации работодателей Украины при поддержке Международной организации труда (МОТ) по разработке консультационных услуг для работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью.

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