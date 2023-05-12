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12 мая 2023, 13:35 Читати українською

С начала войны численность трудоспособных людей в Украине сократилась более чем на 30% — исследование

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла доступ к 5,5 млн. трудоспособных людей, что составляет более 30% всей рабочей силы Украины по состоянию на начало 2022 года. Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в колонке ЭП.

С начала полномасштабного вторжения Украина потеряла доступ к 5,5 млн. трудоспособных людей, что составляет более 30% всей рабочей силы Украины по состоянию на начало 2022 года.
Фото: pixabay.com

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По его словам, такая ситуация может стать одной из причин замедления темпов восстановления Украины.

Кризис рабочих рук

До вторжения численность рабочей силы Украины составила 17,4 млн. человек. После начала войны ситуация поменялась кардинально. Миллион граждан был мобилизован в защиту Украины.

В начале 2023 года за пределами Украины находились 4,6 млн. украинцев, из которых 3,2 млн. — женщины трудоспособного возраста. На временно оккупированных с начала 2022 года территориях проживало 3 млн человек, из них ориентировочно 1,3 млн — трудоспособного возраста.

«То есть за последний год Украина лишилась доступа к 5,5 млн человек трудоспособного возраста. Это более 30% всей рабочей силы», — отметил Мирошниченко.

Такие потери рабочей силы больше, чем в Германии после Второй мировой войны. С 1939 по 1946 годы численность трудоспособного населения Германии сократилась на 4,7 млн, что составило 16% — почти вдвое ниже, чем в Украине.

При этом ситуация в Украине усложняется из-за изменения территориального размещения рабочей силы — по состоянию на начало этого года место жительства сменили 50−55% всех трудоспособных людей.

Читайте также: В Чехии 85% работающих украинцев заплатили за год $380 миллионов налогов с зарплаты

Внутренний резерв

При этом Украина пока не использует внутренний резерв — трудоспособную часть людей с инвалидностью. Из более чем 2,8 млн человек с инвалидностью 76% — трудоспособного возраста, а работу имеют не более 22% из них. Важно, что внутриперемещенными лицами стали лишь 6,8% — в 7 раз меньше, чем в среднем по стране.

«Мы должны изменить взгляд на проблему трудоустройства лиц с инвалидностью. Законодатели сделали все так, что бизнес рассматривает их как груз, а эти люди должны стать активной частью рынка труда», — отметил Мирошниченко.

По оценкам Конфедерации работодателей Украины, активной частью рынка труда могут стать 0,8−1,0 млн человек с инвалидностью.

Исследование

Исследование проведено в рамках проекта Конфедерации работодателей Украины при поддержке Международной организации труда (МОТ) по разработке консультационных услуг для работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
+40
mantis05
mantis05
12 мая 2023, 14:19
#
Ещё и дети, которым 17- будут выезжать с каждым годом. Хз где население брать будут.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
12 мая 2023, 14:43
#
Что эти дети в свои
17 лет знают и умеют.

Школьное образование
никакой реальной
квалификации не даёт.

И что им светит за работа:
Официанты, мойщики посуды,
сборщики урожая или
подсобные работники…
+
+55
wijamit390
wijamit390
12 мая 2023, 14:52
#
Через 5−10 лет они бы могли бы получить образование, стать квалифицированными рабочими и работать тут.
Но так они выедут и будут работать там.
+
0
TAN72
TAN72
12 мая 2023, 15:30
#
Азиатов запустят и будет как во Франции, где французов уже практически нет.
+
+30
irakez
irakez
12 мая 2023, 14:24
#
Новина для адептів легенди про «дешеву робочу силу» в Україні
+
+30
Abramon
Abramon
12 мая 2023, 14:25
#
Ще доречно згадати рівень оплати праці для робітничих спеціальностей, відкриють кордон після перемоги і частина кваліфікованих робітників теж покине Україну залишаться одні ІТ-шники з якими всі «носяться», але ця категорія не сильно впливає на перетворення України на бананову республіку.
+
+30
wijamit390
wijamit390
12 мая 2023, 14:43
#
Все ит-шники в первую очередь свалят
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
12 мая 2023, 14:49
#
На счёт ит-шников…

В Украине они чувствуют
себя богатыми и успешными.
В Европе они будут эмигрантами,
людьми второго сорта, с ничем
не примечательными доходами.

Как вариант, оставшимся
подымут зарплату.
+
+30
wijamit390
wijamit390
12 мая 2023, 14:55
#
ХАХАХАХ! Богатыми и успешными ?! Военком так не считает!

Украинец по дефолту человек 2-го сорта в Украине.

Оставшимся никто зарплату поднимать не будет, только понижать. Проекты уходят из Украины из-за рисков свзязаных с войной. Сейчас даже высококвалифицированному спецу не так то и просто найти работу.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
12 мая 2023, 15:17
#
Все так. Те же 5к зп — совсем разные деньги в Украине и в Европе.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 мая 2023, 15:10
#
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